滑手機一路滑到睡著健康大魔王！ 醫曝罹糖尿病風險最高增67%

睡覺之前，不少人習慣窩在被窩裡滑手機，一路滑到睡著，恐讓自己增加罹病風險！開業家庭醫學專科醫師魏士航提醒，這樣的習慣看似無害，但其實是默默在幫讓身體累積風險，因研究顯示，長期在亮光環境中入睡，罹患第二型糖尿病的風險最高可能增加67%。

魏士航指出，一項刊登於《The Lancet Regional Health – Europe》的研究，即追蹤英國生物樣本庫近8.5萬名受試者、長達近8年。研究團隊以光感測器記錄受試者夜間光線暴露量，結果發現，夜間暴露於光線越多，罹患第二型糖尿病的風險越高。若與在完全黑暗環境下睡眠的人相比，暴露在最亮光線環境的族群，風險更是整整高出整整67%。

魏士航表示，夜晚的人造光，包含手機、平板、電視螢幕光及室內照明與路燈光汙染等，會干擾體內的生理時鐘，抑制褪黑激素分泌，讓身體無法進入休息狀態，進而影響胰島素敏感性與血糖代謝。如果又習慣晚睡或睡眠時間不固定，身體長期在半休息、半清醒的代謝狀態中運作，糖尿病風險自然提高。

許多人以為控制飲食與運動就能穩定血糖，忽略夜間光線干擾也是隱藏的破口。醫師警告，當身體的晝夜節律被打亂，不僅會睡不好，還會影響白天精神與食慾，讓人更容易攝取過多熱量，導致體重上升與代謝惡化。

魏士航建議，良好的睡眠與環境光線管理，應與飲食和運動並重，才能真正維持血糖穩定。如果想讓打亂的生理時鐘重新回到健康節奏，可從以下4個方向調整：

1、營造適合的睡眠環境

保持臥室黑暗，必要時使用遮光窗簾或眼罩，並確保室溫舒適，有助於褪黑激素正常分泌與深層睡眠。

2、控管電子產品使用時機

睡前一小時盡量遠離手機、平板或電腦等螢幕，減少藍光暴露。若無法避免，可開啟夜間模式或使用藍光濾鏡眼鏡，以降低對大腦的刺激與對入睡的干擾。

3、提升白天的光照與活動量

白天多接觸自然光、保持規律運動，除了能幫助生理時鐘「重新校準」，也可促進能量代謝，有助改善夜間睡眠品質。

4、調整飲食節奏與內容

白天攝取足夠蔬菜與蛋白質，避免高油、高糖、高脂食物，穩定血糖曲線。睡前2至3小時不進食，減少夜間代謝負擔。

