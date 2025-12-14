滑板車也不能酒駕！警攔查揪醉男違規上路

桃園一名男子12號晚間喝完酒後騎電動滑板車上路，被警方盤查時他第一時間還裝傻，酒測值嚴重超標。（圖／東森新聞）





桃園一名男子12號晚間喝完酒後騎電動滑板車上路，被警方盤查時他第一時間還裝傻，酒測值嚴重超標。

電動滑板車騎的左搖右晃，馬上被員警要求證件拿出來一下，男子身上還飄出濃濃酒氣。

警方vs.酒駕男子：「吹個氣，吹個氣，有喝酒喔，（沒有），沒有怎麼會亮。」

被問到有沒有喝酒，第一時間還狡辯。

警方vs.酒駕男子：「做個酒測，做酒測，要做酒測，聽得懂嗎，（喝酒啊），做酒測啦，聽不聽得懂，做酒測。」

來來回回說了好幾次，男子裝傻假裝聽不懂，還狡辯說沒喝酒，但是酒測器一吹。

廣告 廣告

警方vs.酒駕男子：「吹吹吹吹吹，好，你看這樣才有嘛，好1.03，酒測值超標了喔。」

酒測值嚴重超標，就連他自己也都直呼太誇張，黃姓男子還供稱只喝了2瓶啤酒，更強調認得對面是什麼路，強辯如果酒測值這麼高應該會醉倒在路邊，酒駕事實明確被逮捕，還問員警有這麼嚴重嗎，最終仍被送進警局。

東森新聞關心您

飲酒過量有礙健康！開車不喝酒，喝酒不開車

更多東森新聞報導

嚇！新北溫體牛火鍋店突爆炸 台中麵粉煎店竄火

快訊／新莊凌晨惡火 2樓全面燃燒！16歲少女陳屍客廳

中台禪寺爆師兄下藥性侵師弟 近30年黑歷史遭起底

