滑步車道長達350米！南投市「親子輪動場」拚年底完工

南投市公所推廣滑板、滑步車運動，要在國道3號高架橋下設置「親子輪動場」。(記者劉濱銓攝)

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投市「親子輪動場」將在3月動工，打造350公尺全台最長滑步車道，力拚年底完成，今天舉辦結合滑板國手示範賽，以及電音派對的暖身活動，南投縣長許淑華也到場參加，盼設置全新特色公園，讓南投市成為最酷、最具活力的親子運動城市。

南投市「親子輪動場」預定地在國道3號高架橋下，利用橋下寬敞空間，營造包含滑板、直排輪，以及滑步車共7500平方公尺場地，其中滑步車道總路程達350公尺，並結合起伏坡道，完工後將成為全台最長滑步車道。

廣告 廣告

南投市長張嘉哲表示，「親子輪動場」斥資6000萬元，中央補助1500萬元，其餘4500萬元為公所支應，工程已完成發包，預計春節過後3月動工，力拚今年底完工，屆時就能免費提供市民與親子遊玩使用。

公所說，今天在「親子輪動場」預定地，邀請10歲滑板國手小將楊立綸現場表演，在滑板坡道上展現高超技巧，讓在場民眾驚呼連連，現場也有滑步車比賽體驗，讓學童都能一起參與同歡，盼年底輪動場完工後，除有助推廣輪動運動，也讓市民能有安全的運動環境。

南投市公所舉辦滑板國手示範賽，邀請10歲滑板國手小將楊立綸表演。(記者劉濱銓攝)

南投市公所推動「親子輪動場」，舉辦滑板運動示範賽。(記者劉濱銓攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

30年回憶沒了！嘉義知名渡假村招不到員工宣布停業

金價重挫近10％ 創1983以來最大跌幅 銀價暴跌約30％

虎航突取消逾100赴日航班 民航局曝原因

海鯤號下潛100公尺畫面來了！ 台船公布粉碎質疑

