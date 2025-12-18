滑步車闖車陣！男童「溜進路中央」後方車輛急煞 民眾護送脫險

在新竹竹北下班尖峰時段，一名小男孩獨自騎著滑步車闖入車陣中，嚇壞不少用路人，所幸後方車輛全都踩緊煞車放慢速度，同時熱心民眾迅速將男孩牽離危險區域，並協助找到男孩的家屬。事件發生在17日下午接近5點的新竹竹北溪州路81巷口，當時正值下班時間，路上車輛眾多，導致現場一度回堵數十公尺，所幸最終男童平安與母親團聚。

男童溜滑步車誤闖馬路，嚇壞用路人。（圖／TVBS）

事發當時，小男孩騎著滑步車在車陣中緩慢前進，後方車輛為避免意外全都保持距離，踩緊煞車緩慢行駛。由於情況危急，一名機車騎士見狀立即提醒其他人，而一旁熱心民眾也趕快將男孩牽離車陣，所有人才鬆了一口氣。一位目擊民眾表示，是對面的一個小妹妹先把男孩牽到路旁，之後他的師父沿路尋找，發現有一名女性正在尋找孩子，於是將她帶過來，母親見到孩子後抱著小孩哭了起來。

廣告 廣告

警方獲報後迅速趕到現場，發現小男童因受到驚嚇而說不出話。幸運的是，男童的家屬就在附近，很快就讓母子團聚。豐田所所長謝秉修表示，根據道路交通管理處罰條例第78條第1項第4款之規定，行人於交通平坦道路嬉遊、奔跑，足以違反交通安全者，可處罰新台幣500元罰鍰。多虧有熱心民眾的幫忙保護，才避免了可能發生的交通意外。警方已通知社福單位持續追蹤孩童身體狀況，而男童平安回到家後，所有關心此事的人都鬆了一口氣。整起事件提醒大家，兒童在戶外活動時需有成人陪同監護，以確保安全。

更多 TVBS 報導

女童誤闖基隆快速道路閘道 遭Uber擦撞連滾多圈倒地

同一飼主馬匹3度闖西濱！這次遭小客車撞 1馬亡駕駛輕傷

獨／8旬翁往機車停等區撞 老夫妻成「夾心餅」 民眾推車5分鐘合力救

離奇翻車駕駛竟落跑！7分鐘後又遭撞 監視器全錄下

