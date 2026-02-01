滑著手機放鬆很療癒，但對眼睛卻是無聲的消耗

台中一名高二女生「小妃」，近來常覺得眼睛痠澀、乾乾的，甚至偶爾會看到一閃而過的光點，才在家人陪同下就醫。問診時她才坦言，自己每天花上3到4小時瀏覽喜愛歌手的短影音，兩年間近視度數竟一路攀升到800度。另一名28歲的業務員，也因習慣在睡前滑短影音到入睡，檢查後發現已有「假性老花」的前兆。

亞洲大學附屬醫院一般眼科主任李昇達指出，這類因沉迷短影音導致的視力問題，近年有明顯增加趨勢，醫界稱之為「短片視覺症候群（Reel Vision Syndrome）」。許多患者一開始只以為是眼睛疲勞，卻不知道眼睛其實早已超出負荷。

長時間近距離用眼是傷害

李昇達解釋，長時間近距離用眼，會讓眼軸持續拉長，就像氣球被不斷吹大，眼球壁逐漸變薄、變脆弱，視網膜剝離的風險也隨之提高。乾眼症、白內障與黃斑部病變，可能提早報到；對仍在發育中的青少年而言，這樣的結構改變往往是不可逆的，一旦受損，便可能成為一輩子的負擔。

問題不只在於「看多久」，還在於「怎麼看」。李昇達指出，人類眼睛本就不適合長時間、短距離且高亮度的視覺刺激。當專注盯著螢幕時，眨眼次數會從每分鐘約20次，驟降至5次，淚膜迅速蒸發，乾眼症隨之而來。再加上不少人習慣在昏暗環境或關燈後滑手機，短影音快速跳動、聲光誇張，會讓瞳孔放大、進光量激增，眼部肌肉難以放鬆，形成惡性循環。

此外，短影音平台不斷推播符合喜好的內容，讓人一支接一支停不下來。相較於追劇看完一集會暫停休息，短影音的「無限滑動」更容易讓人忽略時間，長期累積下來，不只出現視線模糊，還可能伴隨偏頭痛、肩頸僵硬、噁心不適；青少年近視快速加深，年輕族群則提早出現假性老花，看東西愈來愈吃力。

預防比治療更重要

「預防，永遠比治療來得重要。」李昇達提醒，日常可落實「20-20-20」護眼法則：每用眼20分鐘，就讓視線離開螢幕20秒，並看向20英尺（約6公尺）外的遠方，幫助睫狀肌放鬆。同時養成多眨眼的習慣，閱讀或滑手機時保持30公分以上距離，從細節減輕眼睛壓力。

他也呼籲，室內照明要充足，避免關燈後使用手機，並盡量增加戶外活動時間。若出現不適症狀，應定期接受散瞳眼底檢查，及早找出原因。若合併嚴重乾眼症，僅靠人工淚液可能不足，臨床上可透過脈衝光治療（IPL）改善瞼板腺功能，切勿自行購買來路不明的涼感眼藥水，以免掩蓋病情，甚至造成二度傷害。

滑手機的快樂很即時，但視力的流失卻是慢慢累積。為了不讓眼睛提早老去，停下來、望遠方，也是一種對自己最溫柔的照顧。

（記者李政純，圖片來源：motionelements）

