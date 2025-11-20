滑輪溜冰國手遭爆領台灣國光獎金「卻當中國隊」 運動部說話了

國民黨籍高雄市議員陳麗娜昨（19）日在市議會總質詢時爆料，高雄有多名選手近年持續前往中國參加全國性賽事。對此，運動部回應，已請高雄市政府運動發展局了解、查證中，如經查證屬實，將依相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。

陳麗娜指出，高雄在去年的全民運動會中，男子及女子滑輪溜冰曲棍球共摘下3面金牌，成績相當亮眼，顯示這項運動在高雄有良好發展。市府也加碼獎金，以防止外縣市挖角傑出運動員，然而目前卻面臨選手被對岸吸收的問題。

陳麗娜表示，多名選手雖在中國參加活動，卻同時在台灣獲選為體育有功人員，甚至領取國光獎章及高達30萬元的獎金。但在中國參加全國性活動，需要持居住證、提供社會保險繳納紀錄，並且參加全國運動會更需具備「中華人民共和國公民身分」，此舉嚴重損害國家形象。

陳其邁：所有體育人員須遵守中央規範

高雄市長陳其邁答詢時回應，一切將依法行政，市府將依議員提供的資料，請運發局進行清查，並同步通報運動部、陸委會等單位。他強調，所有體育人員都應遵循中央規範，避免國籍及代表權混淆。

​高雄市長陳其邁答詢時回應，一切將依法行政，市府將依議員提供的資料，請運發局進行清查，並同步通報運動部、陸委會等單位。（資料照，高雄市政府提供）

運動部：若屬實，將撤銷獲獎資格及追回獎金

運動部今（20）日也發出聲明表示，已洽請高雄市政府運動發展局了解本案，現正由高雄市政府運動發展局查證中。運動部強調，如經查證名單屬實，後續將召開會議，依國光體育獎章及獎助學金辦法相關規定討論撤銷其獲獎資格及追繳獎章、獎助學金及證書等事宜。

滑輪協會早已提醒選手勿涉敏感議題

中華民國滑輪溜冰協會秘書長潘莉青接受《中央社》採訪時透露，之前就收到風聲，可能有選手赴中國參加比賽，因此已事先提醒選手及教練不要觸碰敏感議題，「尤其參加中國全國運動會是不被允許的，相信他們都清楚這個選擇的結果，那我們就是依法處理、絕不寬貸。」

潘莉青指出，目前正在等待名單核對，一旦確認，將依運動部要求召開相關會議，若是現役選手，將予以除名，教練則可能撤照；若是曾領過國光獎章的選手，就讓運動部依據法律追繳獎金及獎章。

