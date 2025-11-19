滑輪溜冰選手赴中參賽惹議 高市：教練提資料後清查

（中央社記者林巧璉高雄19日電）國民黨高市議員陳麗娜今天質詢指出，有部分高雄滑輪溜冰選手參加中國的全國性賽事。運發局表示，經了解選手是以俱樂部名義參加邀請賽，將請帶隊教練提供秩序冊供查證。

陳麗娜在高雄市議會質詢說，有數名高雄滑輪溜冰運動選手參加中華人民共和國的全國滑輪錦標賽，其中有人還得過高雄體育有功人員、拿過國光獎章等獎金，質疑是否違反中央規定及統戰疑慮。 運發局透過文字訊息回應，經洽帶隊的歐姓教練了解狀況，選手是以俱樂部名義參加邀請賽，並非中國的全國運動會。參加者只需持有台灣居民來往大陸通行證（俗稱台胞證）即可參賽，非所稱持有大陸居留證。

運發局表示，已請歐姓教練提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，將在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範或損及國家主權情形，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

運發局強調，台灣選手代表台灣是基本價值，市府不會迴避更不會縱放，將依法透明處理，並向議會報告。

陳其邁答詢時表示，會依法行政、根據議員提供資料請運發局等單位清查，也會跟運動部、陸委會通報。市府運發局長侯尊堯答詢表示，目前確實有幾名教練在中國教學，會依照中央規範清查，並根據獎金辦法認定有無違法狀況。（編輯：李淑華）1141119