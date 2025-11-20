滑輪選手赴中參加全國賽惹議 高市府送運動部審查

（中央社記者林巧璉高雄20日電）高市3名滑輪溜冰選手日前參加中國全國性賽事，引發爭議。高雄市運發局今天表示，選手以個人名義受邀參與不同隊伍，但所屬隊伍名稱有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，將把資料送運動部審查。

國民黨市議員陳麗娜昨天在高雄市議會質詢說，有數名高雄滑輪溜冰運動選手參加中華人民共和國的全國滑輪錦標賽，其中有人還得過高雄體育有功人員、拿過國光獎章等獎金，質疑是否違反中央規定及統戰疑慮。

陳麗娜今天公布賽事秩序冊，此賽事為「2025首屆飛馬體育季」中的「全國輪滑（單排輪滑球）錦標賽」，其中有多名台灣選手隸屬「貴陽市代表隊」。

高雄市運動發展局發布新聞稿表示，根據目前收集到的資料顯示，高市3名選手均屬個人名義受邀參與不同隊伍，但其所屬隊伍名稱帶有「貴陽市」、「廣東省」等字樣，後續收集資料將送運動部審查是否違反相關規範。

運發局說明，經查核賽事秩序冊及高市相關委員會資料，參賽的高雄市籍選手為歐姓、鍾姓、吳姓選手等3人，皆參加「2025全國輪滑錦標賽」。

運發局表示，根據調查「2025全國輪滑錦標賽」條件為中華人民共和國公民、港澳台地區運動員均可通過參加單位參賽。港澳台地區運動員需通過當地主管部門統一組隊，並須繳交有效證件副本，如身分證、戶口簿、護照等，參加單位包含各學校、俱樂部、相關培訓機構等。

運發局表示，事件涉及「兩岸體育交流處理規範」第7點第2款，不得「組隊」赴陸參加其指稱「全國性」活動規定，雖選手並非組隊前往，但參加的賽事名稱、隊名易造成國家形象受損疑慮。市府已彙整相關資料將送運動部審查。

運發局指出，因涉及運動部國光獎金發放，後續將相關資料送運動部審查是否違反「國光體育獎章及獎助學金頒發辦法」。若經查證屬實，運動部可廢止獲獎資格，並追繳已頒發的獎章及證書，運發局則將依據運動部裁處結果依法進行後續處置。（編輯：謝雅竹）1141120