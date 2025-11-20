滑輪選手「借屍還中國魂」參賽…身份被挖竟喊：感到光榮！運發局要查

記者簡榮良／高雄報導

兩岸通吃比較飽！高雄議員陳麗娜踢爆，中國全國性運動賽事竟出現高雄滑輪選手身影，其中有人還領過30萬國光獎金，卻轉頭披上中國球衣「借屍還魂」，有統戰、混淆國籍疑慮。對此，帶隊歐姓教練澄清，3名台灣人早就退役8~9年，為求參賽，已得符合待在大陸2年以上並取得居住證，大多落地生根、娶妻生子；另一名王姓教練身兼台商，則沾沾自喜說道，為中國給的機會感到光榮，全國賽一個人就有30萬人民幣獎金，暗酸台灣環境大不如前。運發局則要清查名冊，若屬實將停權、追回獎金。

高雄滑輪選手，轉頭披上中國球衣「借屍還魂」參賽，其中不乏有人還領過30萬國光獎金。（圖／陳麗娜提供）

台灣選手披上寫著北京、福建的球衣，展現球技，怎麼看怎麼怪！議員陳麗娜踢爆多名高雄選手赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等全國性比賽，不少人為了符合規定，已取得居住證、繳納社會保險，直呼「現階段問題已不是台灣內部挖角，而是整批選手直接被對岸吸收」，部分選手甚至一邊領30萬國光獎金，一邊赴中國借屍還魂當起總教練，兩岸通吃，有統戰、混淆國籍嫌疑。

不僅如此，至少有2名A、C級教練長期帶隊、引介球員過去，身份轉換自如，質疑「如果將來我們的選手打到奧運，到底是高雄的選手，還是中華人民共和國的選手？」，更諷刺的是，這情況從111年就開始，政府長時間都不知情？

陳麗娜質疑「如果將來我們的選手打到奧運，到底是高雄的選手，還是中華人民共和國的選手？」（圖／翻攝自高雄市議會YT）

對此，運發局回應，經洽帶隊的歐教練瞭解，是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會。參加者持有台胞證就能參賽，非所稱持有大陸居留證。

等歐教練提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權情形，將依法處分並追回獎金。後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

運發局強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振也反問，「不要講中國，今天如果韓國邀請我們去幫忙，到底要不要去？」（圖／翻攝畫面）

帶隊的A級高雄籍歐姓教練，過去曾獲多次國光獎章、曾任國家隊教練。這回遭質疑有統戰疑慮，他澄清，自己參加的俱樂部友誼賽，非全國賽，也就沒有代表國家的問題；穿上中國隊服的呂姓、丁姓選手早就退役8~9年，在中國落地生根、娶妻生子。

被點名王姓教練也在臉書發文，自己本來就在福建工作，繳交醫社保，還說以中國給他參賽的機會感到光榮，並提及高額獎金，全國賽一個人就有30萬人民幣獎金，直言台灣不調整政策和福利，未來可能都不是台灣選手了。

高雄滑輪溜冰委員會副總幹事連高振也反問，「不要講中國，今天如果韓國邀請我們去幫忙，到底要不要去？」，赴中選手教練口徑一致，點出台灣當前運動發展困境，口口聲聲說是被迫選擇福利好的靠邊站，至於觀感好不好，咎由自取。

