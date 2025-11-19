滑輪.溜冰選手赴中參加全國賽？ 高市府：屬實停權追回獎金

台北市 / 綜合報導

高雄市議員陳麗娜質詢時揭露，高雄市有多名滑輪和溜冰選手，由教練帶隊到中國參與對岸的全國運動賽事，而且都還穿上中國隊服，甚至還有教練仲介選手到中國競賽的狀況，不但違規還涉及統戰疑慮。對此，被點名的其中一位教練澄清，議員質詢時的照片，全都是對岸一個俱樂部舉辦的各國聯誼賽，並不是國家級的賽事，並沒有違反規定，而高雄市運動發展局則表示，將會進行查證來釐清。

參賽選手隊友說：「加油。」球場球員力拼，看台上的隊友吶喊，參賽的其中一方，是來自台灣，是高雄栽培的選手，看看場地旁看板，還有掛吊的旗幟，寫的全是簡體字，因為這是在中國舉辦的比賽，議員陳麗娜質詢時揭露，高雄市多名滑輪溜冰選手，由教練帶隊到中國，參與對岸的全國運動賽事，而且都還穿上中國隊服。

高雄市議員(國)陳麗娜說：「高雄的選手，如果有領了這些獎金的，但是他又違反相關規定的，那我們長期培養出來的人，我們也不希望呈現這種狀況嘛。」對於議員的指控，其中一位被點名的歐教練，提出澄清，遭指控教練歐佳和說：「參加的是大陸的全國俱樂部的一些錦標賽或邀請賽，她把不同的比賽照片，放在同一個比賽講這樣子。」

歐教練對於質詢中的照片，也一一說明表示，藍色背板的中國全運會，全體合照的沒有台灣選手，另一張兩位穿藍色隊服的，丁姓與呂姓選手，8、9年前都已經退出台灣隊，轉往對岸發展，白球衣的則是一名台商，並非國手，其他綠色背板的賽事，是中國一個俱樂部辦的各國聯誼賽，並非國家賽事，沒有違反規定，主管的運發局則回應，到對岸以俱樂部名義參加邀請賽，沒有違規。

高雄市運動發展局主祕林建良說：「後續待歐教練提供秩序冊，查證參與者的資格，是否需有居留證等。」運發局也強調，後續查證如有違反中央規範，將依法撤銷資格停權追回獎金，並通報運動部及陸委會及單項協會，一切依法透明處理。

