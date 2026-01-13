滑雪客遇雪崩「抓樹保命」順利脫困 驚險畫面曝光

美國科羅拉多州洛磯山國家公園上週末傳出驚險雪崩事件，3名滑雪客滑雪途中突然遇上雪崩，其中1人抓住樹木時肩膀脫臼，所幸3人最後都順利脫困，沒有受到更嚴重的傷害。

崩落的雪往下沖刷，一名滑雪客被推向樹林。圖／CNN

3人事後也分享雪崩發生當下的畫面，並提醒其他滑雪客，前往當地滑雪須提高警覺，留意仍可能發生雪崩的風險。

三名滑雪客遇上雪崩。圖／CNN

國際中心／劉泳暐 編撰 責任編輯／周瑾逸

