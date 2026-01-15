滑雪後的救贖！北海道留壽都外食推薦：開車3分鐘的無腥味烤羊肉、不辭辛勞也要吃的起司拉絲Pizza

北海道留壽都美食推薦

滑雪第五年了，起先因為長子熱愛這項運動，每次滑完雪都可以看見他明顯身心舒暢，氣色變好，也因此連續五年全家都空出時間滑雪，只為陪著他在山裡自由。幾年下來我的心態也跟著我的狀態不斷改變，一開始站上雪板注意力放在安全、別受傷，別跌倒，五年下來我開始感受順流、不控制、不擔心。

雪況每天在變，人生也是。

這兩年因為喜歡的滑雪教練定點留壽都，所以我們連續兩年都選擇這裡。

留壽都的住宿主體以The Westin Rusutsu Resort、Rusutsu Resort Hotel & Convention 及 The Vale Rusutsu 為核心。飯店內本身就有多家餐廳可以選擇，如果有租車的話，附近 3～20 分鐘車程也有不少餐廳、咖啡店與居酒屋。

必吃1. もくもく家

距離飯店聚落約開車3分鐘的もくもく家是北海道羊肉燒烤，也是我們連續兩年都來報到的餐廳。

基本羊肉燒烤套餐有新鮮羊肉搭配蔬菜，不夠都可以追加。

這家的羊肉鮮嫩、沒有膻味，超推！

必吃2. Pi-kan rollpizza

這是一家距離飯店聚落開車約25分鐘的店，但在吃過一輪飯店餐廳後全家決定不辭辛勞外出覓食。

從自家製的飲料就可以窺見這家店非常用心，Pizza使用北海道產小麥粉＋天然酵母＋羊蹄山泉水製成，口感外酥內軟，搭配熱騰騰的起司拉絲特別美味，下次來滑雪還會再訪。

