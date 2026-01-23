滑雪誤闖雪道外！疑台人北海道滑雪受困山區 警出動直升機救援

日本北海道旭川市今（23）日下午，一名疑似台灣籍的男性遊客受困於雪場周邊山區；示意圖，非當事人。（翻攝自pexels）

日本北海道旭川市今（23）日下午，一名疑似台灣籍的男性遊客在當地滑雪場進行單板滑雪時不慎偏離雪道，受困於雪場周邊山區，所幸警方獲報後出動直升機救援，男子已平安獲救，並未受傷。

根據日媒《北海道放送》（HBC）報導，日本北海道警方指出，今日下午2時左右接獲一名男性通報，表示自己在旭川市一處滑雪場滑雪時偏離既定路線，誤闖雪道外區域，因地形複雜無法自行下山，只好撥打日本110報案求助。

警方隨即派員展開搜索，並同步出動直升機進行空中偵查。經過約1個半小時的搜救行動，警方於下午3時30分左右，在旭川市神居地區一處滑雪場附近的山區發現男子行蹤，隨後由直升機將其吊掛救出。

警方表示，男子意識清楚、身體狀況良好，未發現外傷。據了解，男子當時進行單板滑雪，疑似因不慎滑出雪道而受困山林，目前警方仍在進一步釐清其偏離滑雪路線的詳細原因與經過。

