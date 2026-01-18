滑雪跳台爆醜聞！德媒：選手打玻尿酸「增大小弟弟」 助攻飛更遠

德媒披露，冬季運動滑雪跳台出現令人震驚的「下體作弊」傳聞，有男選手疑在官方量測前，注射玻尿酸（Hyaluronic Acid）等物質，暫時增大生殖器尺寸，以便穿上略大尺碼的跳台服，獲得更佳空氣力學效果、提升飛行距離。

德媒驚爆滑雪跳台選手在下體尺寸做文章。（示意圖／Pexels）

德國媒體《Bild》報導，根據國際滑雪與單板滑雪聯盟（FIS）規範，賽季前選手需接受強制身體掃描，確認跳台服尺寸。報導指出，下體尺寸量測以生殖器最低點作為參考，「如果你能讓這個點下降，自動就能增加服裝表面積」，增加的布料可能帶來更佳氣動效果，換算成飛行距離可觀。

廣告 廣告

對此，挪威滑雪跳台選手格蘭納魯德（Halvor Egner Granerud）表示，他對這項消息感到震驚，直言「非常荒謬」，他透露，賽季前的量測由醫療人員監督，穿著標準內褲，避免作弊。他認為「透過注射物質來增長下體」太過極端，也不相信有人做出這種行為。

值得注意的是，報導指出，上週FIS對挪威隊兩名教練及一名跳台服技師，祭出18個月停職處分，原因是他們涉嫌在2025年北歐世界滑雪錦標賽期間，非法修改跳台服下體縫線，以提升選手表現。

延伸閱讀

搶進AI產業！深圳祭百萬鼓勵「一人公司」 一張桌子就能創業

力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

ATM導入AI臉部遮蔽示警 刑事局：有效阻詐