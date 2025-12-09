滑雪、吃帝王蟹注意！「北海道、青森」成餘震高風險區域

日本旅遊旺季，很多人去北海道滑雪，專家呼籲，日本北部目前為餘震高風險區域。（資料照／東森新聞）





專家呼籲暫時別去北海道，現在是日本旅遊旺季，很多人去北海道滑雪、泡湯、吃帝王蟹，上午不少準備飛往北海道的台灣旅客，態度相當樂觀，按照原定計畫飛，倒是地震專家提醒，還是要多加留意餘震發生的可能，點名日本北部是高風險區域。

踩上滑雪板，先轉彎再下坡，享受刺激快感，北海道被譽為粉雪天堂，台人冬天不只愛來滑雪，也愛吃各種新鮮海味。

巨無霸帝王蟹、長腿蟹，每一口都吃的到食材原味，每到年末總吸引大批台人前往朝聖，不過專家提醒，日本8日發生規模7.5強震，除了青森、岩木山、弘前城等，北海道被點名是餘震高風險區域。

台灣大學地質系教授陳文山：「大型地震，所以這種地震來講，基本上餘震(機會)持續半年以上，所以如果在日本，在北邊尤其到北海道一帶的話，旅遊就要特別注意，尤其這個地震，它是一個海底地震，它可能引發海嘯的這種疑慮。」

近期要到日本玩，尤其都得多加留意，因為青森地震跟311日本大地震，屬於同一類的隱沒型地震，特性是突然且破壞力大，餘震發生很可能持續一段時間。

台灣大學地質系教授陳文山：「這次這個地震隱沒帶，其實它滿長的，是東京灣以北，像311地震也屬於這個隱沒帶就是了，大概主要還是在北邊，要特別注意，青森這一帶或北海道這邊。」

不過強震後，目前台灣飛往日本的航班一切正常，9日一早依舊有台人，組團在桃園機場準備出發到札幌，面對地震消息，多數旅客還是淡定看待。

旅客：「既來之則安之，反正就是已經都行程都預訂好了，這是天災也沒辦法去預防的啊，所以還是說我們自己要小心一點。」

至於國內旅行社，像是東南、山富、雄獅以及可樂旅遊，也都表示團員平安未受影響，目前也沒有因為地震暫緩出團，但也強調會持續掌握最新資訊，無論如何出門在外，得隨時留意日本氣象廳地震速報，隨時保持警覺。

