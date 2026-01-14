滑雪一摔前十字韌帶竟斷裂 微創修復守住關節行動力





1、2 月正值冬季積雪最豐富、雪質最理想的時期，加上春節長假，吸引不少國人規劃赴海外雪場體驗高速滑行的快感。然而，滑雪看似帥氣刺激，卻是骨科醫師眼中膝關節傷害的高風險運動。聯新國際醫院運動醫學科主任郭亮增提醒，特別是使用雙板滑雪者，一旦跌倒產生旋轉扭力，極易造成前十字韌帶（ACL）撕裂，甚至合併半月板破裂，嚴重恐影響行走能力與工作表現。

郭亮增分享一名約 40 歲、從事重體力工作的男性，平日需長時間站立與搬重物，卻在一次滑雪落地不穩跌倒後，當場無法行走。檢查發現，他前十字韌帶完全撕裂，並合併外側半月板破裂，膝關節明顯不穩，連日常活動都受到影響，被迫暫停工作趕緊就醫。

前十字韌帶斷裂前與手術重建

考量患者有高度工作需求，且希望盡快恢復行動力，郭亮增與病患充分討論後，決定採取關節鏡微創手術治療。相較傳統開放式手術，關節鏡微創手術傷口小、出血少，術後恢復較快的優勢，可在清楚視野下同步完成韌帶重建與半月板修補。

手術中採用自體肌腱（如股薄肌或半腱肌）重建前十字韌帶，透過半月板縫合技術，盡量保留軟骨組織，同時加做前外側韌帶重建，提升膝蓋在旋轉與變向時的穩定性，以降低未來關節退化風險。患者術後當天即可下床行走，並在運動醫學中心復健指導下積極訓練，在一個月內回到職場，三個月內恢復至受傷前狀態。

郭亮增說明膝關節內共有四條主要韌帶，內、外側副韌帶負責左右穩定，而前、後十字韌帶則如同「避震器」，控制前後滑動與旋轉穩定。一旦前十字韌帶斷裂，患者雖然仍能走路或慢跑，卻會覺得有「煞不住車」的不穩定感，在急停、變向或衝刺時容易「軟腳」。若合併半月板破裂，還可能出現膝蓋卡住、某些角度無法彎曲，需要靠甩動才能復位的情況。

郭亮增主任提醒，前十字韌帶斷裂會影響膝蓋靈活度，不能掉以輕心，拖延就醫

更關鍵的是，韌帶受傷後，人體會啟動「關節性肌肉自主抑制」的保護機制，導致肌肉無法正常出力，大腿股四頭肌迅速萎縮，受傷腳會明顯變細。郭亮增強調，無論是否接受手術，像是深蹲、重訓的積極性肌力訓練，都是治療不可或缺的一環，否則不僅增加再次受傷風險，也可能提早引發退化性關節炎。

因此完整且客製化的術後復健計畫，是守住長期膝關節健康的關鍵，通常可分為三階段：初期：減少腫脹與疼痛，進行關節活動訓練。中期：強化股四頭肌與膕繩肌，提升膝關節穩定性。後期：模擬日常活動與工作需求，確保膝關節靈活無礙。

過去常以「休養 9 個月」作為重返運動的標準，但郭亮增指出，時間並不等於康復。臨床上必須通過客觀檢測，確認受傷腳的肌力達到健側的 90% 以上，並完成單腳連續跳躍等功能測試，符合「回場標準」，才能安全回到高強度活動，否則極可能面臨二次斷裂的風險。

針對計畫前往滑雪的民眾，郭亮增提醒，行前準備往往比裝備更關鍵。出發前應加強核心與下肢肌群，否則在雪場上連站立都可能困難；滑雪時切勿在疲勞狀態下勉強上場，若膝蓋出現疼痛、腫脹或活動受限，應立即停止並就醫評估。同時配戴護膝、護腕、頭盔等完整護具，並投保充足的海外意外與醫療保險，才能在確保安全的前提下，安心享受滑雪樂趣。



