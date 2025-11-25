滑IG就能用AI！Meta AI登台支援聊天、做圖、查資訊

【記者趙筱文／台北報導】Meta宣布即日起正式在台推出Meta AI，用戶登入Instagram、Facebook、Messenger與WhatsApp後，只要點擊介面中的Meta AI圖示，或在群組輸入「@Meta AI」即可啟動。Meta表示，這款AI助理已在全球超過十億人使用，將逐步依照台灣語境提升用戶體驗。

Meta宣布，旗下通用型AI助理Meta AI自即日起陸續於台灣、日本開放，最大特色是「整合式使用」直接內建於IG、FB、Messenger、WhatsApp等社群平台，用戶不需要另外安裝任何程式，即可隨時呼叫AI提供建議、查詢資訊、生成圖片與GIF，或在群組中協助整理討論內容。

使用者可於聊天介面點擊「Meta AI」圖示，或在多人對話中輸入「@Meta AI」與朋友共同體驗，若不想開啟App，也能直接使用Meta.AI的網頁版。Meta強調，目前每月已有逾十億人透過Meta AI完成各式任務，包括查詢推薦、課業輔助、旅遊規劃、創作視覺內容等。

Meta指出，隨著服務在台灣與日本逐步上線，系統將持續根據使用者回饋精進本地化理解能力，例如更符合台灣的文化、語彙與生活情境。未來也將依據需求推出更多新功能，讓用戶能以更直覺的方式創作圖片、影片與動態視覺，或在群組對話中提升互動效率。

Meta AI正式在台推出，使用者可在IG、FB等平台點擊AI圖示或輸入「@Meta AI」啟動，輕鬆進行聊天、查詢資訊與圖片創作。Meta提供

