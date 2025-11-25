滑IG就能用AI！Meta AI登台支援聊天、做圖、查資訊
【記者趙筱文／台北報導】Meta宣布即日起正式在台推出Meta AI，用戶登入Instagram、Facebook、Messenger與WhatsApp後，只要點擊介面中的Meta AI圖示，或在群組輸入「@Meta AI」即可啟動。Meta表示，這款AI助理已在全球超過十億人使用，將逐步依照台灣語境提升用戶體驗。
Meta宣布，旗下通用型AI助理Meta AI自即日起陸續於台灣、日本開放，最大特色是「整合式使用」直接內建於IG、FB、Messenger、WhatsApp等社群平台，用戶不需要另外安裝任何程式，即可隨時呼叫AI提供建議、查詢資訊、生成圖片與GIF，或在群組中協助整理討論內容。
使用者可於聊天介面點擊「Meta AI」圖示，或在多人對話中輸入「@Meta AI」與朋友共同體驗，若不想開啟App，也能直接使用Meta.AI的網頁版。Meta強調，目前每月已有逾十億人透過Meta AI完成各式任務，包括查詢推薦、課業輔助、旅遊規劃、創作視覺內容等。
Meta指出，隨著服務在台灣與日本逐步上線，系統將持續根據使用者回饋精進本地化理解能力，例如更符合台灣的文化、語彙與生活情境。未來也將依據需求推出更多新功能，讓用戶能以更直覺的方式創作圖片、影片與動態視覺，或在群組對話中提升互動效率。
更多壹蘋新聞網報導
獨家｜小牛柯昱安今偕漂亮主播女友 赴戶政所登記結婚
獨家｜畢書盡父遭二度通緝！空殼公司假開3.6億發票 主嫌卻死無對證
獨家投訴｜酷澎免費會員制大陷阱？取消訂閱仍扣款 民眾怒批詐騙、盜刷！
其他人也在看
電商直營店疑買到機王 退貨竟要付「近1.2萬元整新費」
一名消費者上個月在知名電商直營賣場購買了全新的iPhone 17 Pro，卻發現手機無法連接WiFi。蘋果官方授權維修中心檢測後確認手機WiFi功能異常，並建議消費者向原商家退換貨。然而，當消費者向電商業者申請退貨時，對方不僅表示檢測結果正常，還要求消費者支付近1.2萬元的整新費用才願意全額退款，引發消費糾紛。電商業者回應都是依規定受理退貨申請，並正在檢視相關流程。TVBS新聞網 ・ 23 小時前
與Line Pay分家倒數！一卡通續與LINE平台合作 用戶的錢不會消失
LINE Pay子公司連加電支「LINE Pay Money」，將於12月3日正式上線，與一卡通分家進入最後倒數。擁有全台超過720萬用戶信賴的iPASS MONEY今（25）日宣布，持續與LINE平台緊密合作，延續在LINE錢包中的使用體驗。原LINE Pay中的 iPASS MONEY 多數服務將於12月3日起調整，一卡通強調所有用戶原帳戶儲值金、設定資料與交易紀錄，皆安全且完整的保留在一卡通 iPASS MONEY 帳戶中，所有的錢包儲值金及功能都在，請用戶未來於LINE放心持續使用。中時財經即時 ・ 5 小時前
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
MOOK玩什麼,日本旅遊,YT頻道,攻略,APP,出國,懶人包 第一次出國最怕什麼？不是迷路、不是地鐵換乘，而是——語言完全聽不懂！許多旅客分享，每次到東京或大阪，看到全日文菜單腦袋直接一片空白、藥妝店比價比到崩潰、東京車站迷宮模式一啟動就想直接原地躺平…！阿墨這次帶來超強旅遊懶人包，只要帶著 iPhone + 幾個必備 APP，保證你在日本自由行時不再手忙腳亂，買東西省錢、搭車輕鬆、翻譯免緊張！景點+ ・ 1 天前
無「線」束縛隨插即用！金士頓推首款雙介面行動固態硬碟
全球記憶體與儲存品牌金士頓宣布，正式推出旗下首款無須額外接線的雙介面行動固態硬碟，為需隨時隨地進行資料備份與傳輸的使用者，提供實惠、可靠且便攜的儲存解決方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Honor 500 火速照搬 iPhone Air 設計，但有 8,000mAh 電池和 2 億畫素相機
坊間傳聞下一代 iPhone Air 可能會加入雙相機，沒想到 Honor 現在直接給大家做出了一個外觀「預覽版」。Yahoo Tech ・ 22 小時前
南韓拋出一個大膽想法 邀台灣就美國半導體關稅談判合作 共同爭取最優惠待遇｜鏡轉全球｜#鏡新聞
加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前
日本美食APP「Tabelog」有繁中版了！台人讚提前訂位超方便 求不要開放1功能
[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導台灣民眾出國最愛去日本，而日本知名美食平台Tabelog「食べログ」近日正式推出繁體中文介面，APP及網頁版都有支援，消...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
馬來西亞擬禁16歲以下使用社群媒體 2026年上路
（中央社吉隆坡24日綜合外電報導）馬來西亞計劃自明年起禁止16歲以下青少年使用社群媒體，成為全球越來越多因擔憂兒少安全，而選擇限制其使用數位平台的國家之一。中央社 ・ 1 天前
台中垃圾清運大車隊APP全新改版 提升用戶體驗
「台中垃圾清運大車隊」APP自民國103年上線以來，已成為市民日常掌握清運資訊的重要工具，台中市政府24日完成APP改版，並新增車輛「動態清運查詢」及「清運定點查詢」等多項便利功能，讓清運資訊更即時、中廣新聞網 ・ 19 小時前
iPhone 17配件推薦清單：村上隆 X CASETiFY聯名開搶、防摔手機殼保護貼、掛繩怎麼選？10年果粉親測｜揪愛Mei推好物
蘋果iPhone 17開賣，手機第一時間拿到手，周邊配件也要同時到位才會安心啊！但手機殼、掛繩、保護貼怎麼挑，才不會花大錢卻沒保護力？「揪愛Mei」身為資深果粉，從iPhone 5一路用到iPhone 16，誠實說手機螢幕從沒摔破過，這10年每一代iPhone都會買上原廠手機殼，想耍時髦時就會挑明星同款的CASETiFY聯名款。至於螢幕貼，今年要選抗反射鍍膜貼才不會白花錢。想要時尚、耐用又安心的iPhone 17手機殼，「揪愛Mei」已幫你準備好最新攻略，讓你的iPhone都能「代代平安」。Yahoo夯好物 ・ 2 個月前
【專欄】「人類史上最大的一場革命」─AI 與量子電腦改變世界時刻來臨
能源、農業、產業革命……人類在過去曾經歷過數次創新的浪潮。現在，隨著 AI 與量子電腦的出現，...銳傳媒 ・ 18 小時前
雪白銀色超帥！微星MAG X870E GAMING PLUS MAX WIFI白色款主機板評測分享：內建真Wi-Fi 7與5G LAN和USB-C 40G
想買白色款的 AMD 最新平台主機板嗎？來！這篇要為大家開箱介紹的微星 MAG X870E GAMING PL […]電腦DIY ・ 1 天前
垃圾車來了多語言版APP上線
記者楊耀華∕基隆報導 為提升外籍居民使用垃圾清運資訊服務的便利性，基隆…中華日報 ・ 1 天前
realme 15T 開箱 7000mAh大電量+ AI 智慧應用 八千有找
現在智慧手機功能愈來愈全面，剛推出的 realme 15 系列 也針對不同族群提供多種價位帶選擇，若你想找支輕薄、耐用、續航持久、高畫質螢幕，預算又須控制在萬元麥兜小米 ・ 1 天前
駭客來不及動手，AI 已先防堵！Amazon 公開內部AI安全系統 ATA
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導在生成式AI推動軟體開發加速的同時，也讓網路攻擊變得更加迅速、更加複雜。為應對日益提升的資安壓力，亞馬遜使用AI系統「A...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
280萬次攻擊與央廣內鬼 一個港人眼中的台灣資安危機
作為一個從香港移居台灣的港人，筆者每天在台北街頭喝著珍奶、逛著夜市，總以為這片民主土壤能讓人喘口氣，遠離那種「一國兩制」的窒息感。可是最近看著國安局的報告，還有央廣網站被內部員工搞出五星旗的鬧劇，心裡真是五味雜陳。中國每天對台灣發動280萬次網絡攻擊，這數字聽起來像科幻片，但它不是虛構，而是真真切切的威脅。更荒謔的是，央廣這家公共媒體，竟被自家工程師當成「示範場」，用駭客手段「揭弊」，還扯上民眾黨立委黃國昌。這種內外夾擊，讓筆者不禁想問：台灣的網絡防線，到底是銅牆鐵壁，還是紙糊的燈籠？ 國安局的報告直指，中國的攻擊並不是零星的駭客惡作劇，而是國家級的系統性行動。解放軍、國安和公安體系聯手民間駭客集團，像一支隱形軍隊，潛伏在台灣的網絡邊緣，伺機而動。他們的目標廣泛，從政府機關到關鍵基礎設施，涵蓋醫療、國防、外交、通訊、能源等領域。舉個例子，報告提到中國駭客曾試圖竊取台灣醫療系統的資料，這不只是偷情報那麼簡單——想像一下，如果他們操控醫院的電子病歷系統，疫情期間亂改數據，那豈不是比病毒還可怕？再看能源領域，台灣的電網本就敏感，上次漢光演習時，就有報導指出中國曾發動DDoS攻擊，試圖癱瘓軍事中央廣播電台 ・ 8 小時前
不怕買到無效防護配件！imos 的 UL 行銷宣告驗證到底厲害在哪裡？！
螢幕保護貼、軍規防摔殼、鏡頭貼，是真有用還是智商稅？ 來看看 imos 如何透過 UL 驗證標章來證明產品效果的真實性～ 更多 imos iPhone 配件 → https://supr.link/KRvDq UL Solutions 官網查看驗證的真偽 → https://supr.link/I9DFn電獺少女 ・ 8 小時前
滲透率93%、中重度使用者每天開22次 LINE要強化AI做這些事
LINE台灣於今（25）日舉行「LINE BIZ CONVERGE 2025」數位行銷年會，以New Chapter為主題，揭示以數據與AI為核心，帶領品牌邁向數位轉型新階段。面對AI浪潮，LINE台灣企業解決方案事業群總經理王俞蓉強調，LINE將以「數據出發、AI驅動、與夥伴共創」為核心，協助企業高效率與彈性深化消費者關係。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
華為 Mate X7 來襲：麒麟 9030 Pro、4.5mm 機身、IP58 / 59 防護
華為 Mate 高階手機今年的更新節奏和去年一樣，除了直板旗艦 Mate 80 系列外，大尺寸雙摺旗艦 Mate X7 也在今天正式登場。Yahoo Tech ・ 1 小時前
Apple TV 黑五限時半價｜訂閱半年每月只要 120 元
本週末就是俗稱「黑五」的 Black Friday 美國特惠檔期，Apple TV 宣佈推出黑五限時半價優惠，即日起至 12 月 1 日止，新用戶與重新訂閱用戶訂閱六個月，即可享每月新台幣 120 元的超值價格，就可以觀看數百部 Apple Originals 原創作品與獨家內容。壹哥的科技生活 ・ 11 小時前