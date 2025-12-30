滑IG超討厭「看到這類影片」！一票人大喊封鎖，教你１招輕鬆解決

隨著手機攝影技術不斷進步，社群媒體上的影片畫質也越來越精緻，但高規格的視覺效果卻意外成為部分用戶的困擾。近日有網友在網路發文抱怨，觀看Instagram短影音時經常遇到開啟HDR（高動態範圍）功能的影片，導致螢幕瞬間變亮如「閃光彈」，造成眼部極度不適。這番抱怨引發廣大網友共鳴，紛紛呼籲創作者關閉HDR拍攝功能，避免造成觀看者的視覺負擔。

HDR影片如閃光彈攻擊

一名網友日前在Threads平台發文，勸導拍影片的人如果要上傳影片或是錄製影片，都該把HDR關掉，「每次在滑影片，滑到有HDR的影片，就像被拋了一顆閃光彈，瞬間失明欸」。

HDR影片造成眼睛不適

此貼文迅速在網路上發酵，累積上千人按讚，顯示這個問題確實困擾著眾多用戶：「滑到瞬間發亮會生氣耶」「真的！都直接跳過不想看」「真的超討厭～再想看的內容，也會馬上滑開，眼睛無法直視」「開HDR上傳的，我一律滑掉不按讚」「真的拜託關掉，每次都覺得超不舒服，完全不想繼續看下去」「開啟的一律封鎖」「難怪我想說為什麼有時候滑到某些人的影片就像快瞎了」。

HDR高畫質體驗

然而，在一片抱怨聲浪中，也有追求高畫質的用戶持相反意見：「看習慣HDR，一般影片根本看不下去，感覺好像在看黑白影片一樣」「說實話我個人其實對HDR無感，我只覺得拍起來顏色比較好看，所以我很喜歡開HDR要享受HDR10bit跟杜比視界啊」「很多攝影作品、電繪、渲染開HDR超美，如果他們突然不開HDR我會很傷心」。

HDR影片關閉方法

事實上，Instagram有內建相關設定功能，用戶無須要求創作者改變拍攝習慣，只需自行調整設定即可解決問題。用戶只要進入Instagram的設定頁面，找到「影像畫質」選項，開啟「停用HDR影音素材顯示功能」，就能避免手機在播放影片時自動將螢幕亮度調至最高，讓瀏覽社群媒體的體驗重新回歸舒適，不必再擔心隨時被「閃光彈」突襲。

▲網友抱怨滑IG時若突然看到HDR影片，容易讓人感到不適。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

