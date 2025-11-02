警方循線逮到年僅18歲的取簿手。（圖／東森新聞）





新北市蘆洲一名女子日前上網滑Threads，看到有網友賣杯子只要60元，他聽從對方指示交易，卻被盜刷5千元，還要求交付金融卡，女子起疑心報警！警方循線逮到年僅18歲的取簿手，他也說自己只是滑Threads，找到臨時工作，但上工第一天就被抓。

做詐騙壞壞，當場被逮逮，手上一盒全是被害人的提款卡，年僅18歲當取簿手，上工第一天就被抓，說是在網路平台脆找到的偏門工作，但不只他，被害人也是滑脆被詐。

被害人上網滑Threads，看到有人在賣杯子好便宜，只要60元，她進一步聯繫賣家，聽從指示，交了自己的多元支付帳號，但本來60元的杯子，最後卻害他被多盜刷了5千元。

詐騙集團辯稱是不小心操作錯誤，要拿回5千元，就要提供所有金融卡，因為帳戶都會連動被鎖住，36歲被害人一聽察覺不對勁報警，和警方連手假面交死轉手，把金融卡放在捷運站置物櫃，順利等到取簿手出現，再往上逮上游成員。

員警：「這先收起來。」

台北鬧區旅館樓下被抓包，以為是取簿手來面交，結果全是警察。35歲詐團成員本業是廚師，嫌賺得少兼職做詐騙，警方在他住的旅館，搜出58張其他被害人的金融卡，還有16萬現金及毒品大麻，這下罪再多一條，近期社群平台脆崛起，使用的用戶越來越多，卻也被詐團鎖定，發脆找被害人，發職缺是偏門，當了活網仔，別成了詐騙仔。

