滙聚招募加盟「畫大餅」 公平會開罰80萬元

[NOWnews今日新聞] 公平會今（24）日會議決議通過，滙聚公司於招募加盟過程宣稱，保證當年內加盟者將能「美食廚房」機台放入特定的點位，但實際並未達成，以虛偽不實誤導加盟者引人，處40萬元罰鍰；又因未能充分且完整提供「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」，再處40萬元罰鍰，總計被處罰80萬元罰鍰。



滙聚公司在「2023台北國際連鎖加盟大展-春季展」，代表人於加盟展現場介紹時，對不特定有意加盟者口頭宣稱保證加盟者「美食廚房」機台將能放入台積電、聯電、大立光或日月光等等的點位，但調查結果顯示，滙聚公司僅有部分點位符合其宣稱，部分如聯電、大立光則未達成。



加盟業主於招募加盟時就加盟機台放置點位進行保證宣稱，是有意加盟者判斷各加盟品牌及營運風險、投資報酬率、回收期間重要項目，對有意加盟者具有招徠效果，更是據以評估加盟與否的關鍵。



但前述共見共聞廣告宣稱卻與事實不符，已足以引起有意加盟者錯誤認知及決定，屬虛偽不實及引人錯誤表示，違反《公平交易法》第21條規定，處40萬元罰鍰。



另外，滙聚公司為加盟資訊提供者，卻於招募加盟過程中，未充分且完整揭露「開始營運前購買商品費用」及「加盟營運期間購買商品及場域抽成費用」等2項重要交易資訊。



這會導致有意加盟者難以充分評估開店前及營運期間需投入資金及相關限制條件等，妨礙加盟者正確判斷及評估而影響權益，並減少其加入其他加盟業主的機會，屬於足以影響交易秩序的顯失公平行為，違反《公平交易法》第25條規定，再處40萬元罰鍰。



公平會呼籲，加盟業主招募加盟時的宣傳應有憑有據、不做誇大不實的廣告，並應充分與加盟店溝通及提供完整加盟費用與加盟條件等相關資訊，以創造雙贏並可減少加盟交易糾紛。

