滙豐信用卡分期再送金 中信紅利換貴賓室禮遇

年前除舊布新、年後走春旅遊，透過信用卡回饋可以幫自己賺點紅包錢。滙豐銀行釋出刷卡分期優惠，不限通路消費分期達標最高送8,800元刷卡金，旅遊刷卡分期贈9,000元。中國信託攜手環亞機場貴賓室，提供中信紅利兌換ST積分禮遇，3月底前還有紅利放大方案。永豐銀行推Green卡借電方案，租借ChargeSPOT享5%現金回饋。

農曆年節前後是消費高峰期，滙豐銀行啟動分期活動。即日起至3月31日不限通路消費，累積刷卡分期金額滿5萬元、10萬元、25萬元、40萬元，登錄成功就能拿到700元、1,500元、4,500元、8,800元刷卡金，首筆分期金額滿2,000元，還能獲得額外200元回饋金。持卡於指定訂房網、航空公司消費，累積滿10萬元、20萬元、40萬元，可以領取1,200元、2,500元、9,000元刷卡金，加總每人最高能賺到1萬8,000元好康。

此外，「滙豐日」活動確定延長，每週三至王品集團旗下餐廳消費，使用王品瘋美食「瘋Pay」綁定滙豐Live+現金回饋卡支付，最高送13%瘋點，綁定其他滙豐卡可入手6%瘋點。持全行信用卡每週三、六於台北君悅飯店、台北美福飯店享用指定餐廳午餐、下午茶或晚餐，享75折~85折專屬折扣。

年節期間計畫出國，中國信託與環亞機場貴賓室合作祭出紅利點數轉換服務，首次將中國信託信用卡綁定「環亞通」送100點ST積分，原本每1,000點中信紅利可以換到90點ST積分，3月31日前特別加碼，每1,000點中信紅利能兌換150點ST積分。積分可以換得環亞機場貴賓室體驗、禮賓接待或專屬迎賓外帶餐飲，在正式出國前享受尊榮服務。

寶可夢手機遊戲「Pokémon GO」將在2月20日至22日，於台南都會公園舉行全球大型活動「Pokémon GO Tour：卡洛斯-台南」，有機會遇見異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。為方便玩家在園區內「抓寶」，行動電源租借品牌「ChargeSPOT」在現場設置7座借電站，下載APP後綁定永豐Green卡支付租金，獨享5%現金回饋。

