滙豐卡新年狂送大紅包 新戶月月加碼贈刷卡金

新年度一開始，滙豐銀行就送上大禮，不僅辦卡消費滿額最高贈8,000哩數或500元刷卡金，還加碼送5杯CITY CAFE，連續3個月都完成指定交易的忠實客戶，還能再獲得600元刷卡金。此外，滙豐銀行與台北101合作，單筆刷滿5,000元就能成為「禮讚會員」，即可免費停車4小時，分期滿額再給3,600點101購物金點數。

滙豐銀行今(2026)年信用卡優惠「大撒幣」，即日起至3月31日新戶線上申辦旅人卡、Live+現金回饋卡、匯鑽卡、現金回饋御璽卡，同時設定電子帳單，並在核卡後30天內登入滙豐銀行信用卡行動APP，首刷滿3,000元、旅人無限卡首刷滿1萬元，大送1,000哩~8,000哩旅遊積分或500元刷卡金，換算回饋率超過83.33%，讓卡友金馬年搶先收到「大紅包」。

首刷含有1筆指定交易，滙豐銀行額外給5杯CITY CAFÉ虛擬提貨券，可兌換7-ELEVEN中杯美式咖啡、四季春青茶或經典紅茶。指定交易包含綁定Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、LINE Pay、街口支付、悠遊付購物或支付台北捷運車資，相當於能連續5天免費喝咖啡。

新戶申辦滙豐現金回饋御璽卡，並在核卡後次月起連3個月每月完成上述指定交易，新開立滙豐運籌理財One能戶或卓越理財Premier帳戶，同時設定自動扣繳卡費，每月指定交易均額外加贈5%、10%現金回饋，每月最高領回100元、200元，加總最高拿到600元，疊加既有首刷禮方案，1,100元刷卡金輕鬆到手。

進入新春期間購物、旅遊高峰期，滙豐信用卡優惠活動一籮筐。3月31日前刷卡完成首筆分期滿2,000元，登錄即贈200元刷卡金，累積分期滿5萬元~40萬元，登錄後再拿700元~8,800元。闔家出國旅行，刷日幣、韓元、泰銖、港幣，或在指定訂房網、航空公司交易，累積金額滿10萬元~45萬元，額外回饋1,200元~9,000元。也就是說，春節期間集中刷滙豐信用卡，就能把1萬8,000元大紅包「拿好拿滿」。

前往台北101購物添購精品，刷滙豐卡單筆滿5,000元，並綁定101 LINE好友，立即晉升成為「禮讚會員」，在台北101各檔期消費分期滿額，再回饋101購物金點數，且刷滿588元即可免費停車4小時，11月底前綁定101 Pay單筆分期滿5萬元，更送出價值900元的3,600點101購物金點數，提供滙豐卡友非凡的購物禮遇。

