滙豐環境日 –綠色公益生活節登場 長期承諾守護關渡濕地
滙豐(台灣)商業銀行今(29)日於台北關渡自然公園舉行一年一度的「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」，在高階主管的號召下，共有200多位同仁與親朋好友共襄盛舉，不分年齡長幼，捲起袖子一同擔任濕地生態保育志工；這是滙豐首度將環境日擴展至全日活動，並開放一般民眾參與，力求號召更多志工，以實際行動守護大自然。
滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示：「滙豐銀行自2002年開始與關渡自然公園合作志工活動以來，我們攜手推動生態保育、環境教育與社區參與，至今已投入3萬7000小時的志工服務，見證了一代又一代的環境意識在這片土地上扎根。我們期待透過今天寓教於樂的活動，把同仁、家庭、社區、學校與社福團體都串在一起，推動大眾對環境保護的認識與關注，進一步發揮眾人的力量共同守護生物多樣性，珍愛我們共享的未來。」
台北市野鳥學會理事長張瑞麟表示：「感謝滙豐銀行20多年的支持，一起陪關渡走過各項經營難關，一步步引領台灣向世界接軌。從支持研究、保育、教育到志工參與，園區的每一步歷程，都有滙豐銀行的相伴。今年關渡自然公園榮獲國際濕地網絡 (Wetland Link International) 頒發兩顆星級獎章的榮譽，為全台第一。今年滙豐環境日亦擴大舉辦，除了邀請滙豐同仁與親友，也邀請一般大眾、社福團體，從濕地的角度，結合藝術季的元素進行解說，辦理講座讓更多人看見關渡的美好，體認這片土地保留下來的重要性與價值，有意識地採行對環境更友善的生活模式與行動。」
滙豐銀行是全台第一家以實際行動長期贊助關渡自然公園的民間企業，除了鼓勵員工加入關渡志工行列，更結合集團資源，撥款資助硬體設施的建置、濕地種籽教師培訓計畫和溼地環境教育計畫的執行，並透過捐贈，支持關渡自然公園進行城市濕地永續管理計畫、城市生態造林計畫與友善環境耕作計畫。
今天的活動以精心設計的五色卡為活動揭開序幕，由不同顏色印製的卡片，分別代表勇氣、積極、希望、永續與智慧，邀請每位參與的同仁與親屬寫下一段對環境祝福的話語或是身體力行的承諾；每張卡片可以兌換一家社福單位的餐盒，讓滙豐人的心意轉化成長遠深厚的夥伴關係，持續溫暖社會每個角落。
今年的「滙豐環境日 – 綠色公益生活節」規劃一系列內容豐富的志工活動，分為兩大主題。
「環境教育闖關」設計四款遊戲幫助大家認知生活中可行的減碳行為，促進永續生活。「環境保育行動」則兵分三路，有志工著青蛙裝下溝渠清除雜草，減緩陸域化；也有部分志工拿起鐮刀移除外來種小花蔓澤蘭，幫助擴大其他植物的生長空間，以增加物種多樣性；另有志工負責樹苗棲地整理，增加採光與通風，為樹苗打造舒適的生長空間。
此外，今年首度舉辦「環境共好講座」，透過專案實例，針對水資源教育、滙豐永續公益行動，與關渡水鳥守護三大面向進行深入淺出的分享。 另外，結合「綠色公益生活節」精神，滙豐銀行在關渡自然公園內舉辦綠色手作體驗，並規劃綠色友善市集邀請大家支持友善耕作農產品。
更多品觀點報導
土地公廟被告了！會計全年無休月領1萬2 討薪水及退休金敗訴
元富證券關懷癌友 董座陳俊宏前往癌症希望基金會捐贈關懷禮
其他人也在看
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
香港大火／才剛過生日...宏福苑16歲少女失聯 火燒到她家留最後訊息：好辛苦
香港宏福苑大火已帶走94條寶貴人命，尚有200多人失聯，許多民眾著急尋找失聯親人，1名16歲少女火災後發生後曾傳多次訊息，最後留下一句「好辛苦」，從此斷聯。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
香港大火心碎一幕 印籍移工罹難前「緊緊抱著嬰兒」
即時中心／林韋慈報導香港大埔宏福苑於26日發生世紀大火，雖然港府昨（28）日宣布火勢已全面撲滅，但災情仍在持續擴大。昨日公布死亡人數至128人，仍有逾200人失聯，隨著搜索範圍延伸，死傷數字仍持續上升。這場大火牽動許多在港外籍勞工的命運。由於宏福苑內外傭人數眾多，印尼駐香港總領事表示，該區約有200名印尼籍家務工，其中仍有11人下落不明。移工團體則指出，在82名菲籍家傭中，有19人尚未尋獲。民視 ・ 2 小時前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
香港大火失聯 16歲少女最後傳訊：好辛苦
[NOWnews今日新聞]香港宏福苑五級大火，截至28日清晨，已知至少94人罹難、70人受傷，多人失蹤。1名16歲女學生黎凱琪失聯至今，親友心急如焚，但只能無奈等消息，而她生前的最後訊息也曝光，短短幾...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團
把握好天氣！下周冷空氣來襲 強度直逼大陸冷氣團EBC東森新聞 ・ 3 小時前
香港大火奪命！關詩敏「外婆家也在宏福苑」悲喊：太無力了
香港新界大埔宏福苑26日下午發生大火，火勢擴散波及7棟大樓，眾多居民的家園被焚毀，大火延燒超過一天。消防處透露，死亡人數上升至94人、76傷，另有約300人失聯。歌手關詩敏也感嘆，媽媽是香港人的她，外婆家恰巧宏福苑，直言「太無力了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
香港宏福苑大火！ 韓女團aespa捐200萬：衷心祈願平安
香港「宏福苑」大火傷亡慘重，而今(28)、明2天將在當地舉辦的南韓MAMA頒獎典禮，雖如期舉行，但取消紅毯，也將在活動上舉行默哀儀式，並捐款幫助受災戶。對此，女團aespa也宣布捐出50萬港幣（約20...華視 ・ 1 天前
好天氣只剩兩天？新一波東北季風下周報到再轉涼
（記者許皓庭／綜合報導）今（28）日台灣持續受東北季風影響，各地清晨偏涼，水氣雖在白天逐漸減少，但中南部山區與 […]引新聞 ・ 1 天前
港府降半旗三天！港大火調查 封窗「保麗龍板」是禍首
香港宏福苑大火，又攀升到128死70多傷，200多人失聯，原本外界質疑，大火失控，與整修所使用的保護棚網有關，但(28日)下午香港保安局記者會上卻說，這次使用的保護網，符合阻燃要求，但用來封窗的發泡膠板也就是保麗龍，屬於易燃材質，可能才是大火快速蔓延的原因。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
香港宏福苑大火128死，8座大廈火警鐘不能操作，窗戶發泡膠板確認為易燃物
香港廉政公署11月28日拘捕負責監督宏福苑維修的工程顧問公司兩名董事並展開搜證。此前警方於27日拘捕3人，分別為工程公司的兩名董事和一名工程顧問。BBC NEWS 中文 ・ 1 小時前
冷空氣連兩波！東北季風接力襲台 北台灣週三開始又濕又冷
氣象署表示，隨著東北季風逐漸減弱，週末天氣好轉，各地多雲到晴，可見陽光，僅恆春半島仍有局部短暫雨；週日則需留意基隆北海岸與中部以北山區有短暫降雨機會。不過，下週一（12月2日）起，另一波東北季風南下，氣溫再度下滑。氣象署指出，北部地區高溫將由週末的27至28度降...CTWANT ・ 1 天前
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 1 天前
宏福苑大火奪128條命！香港作家批「荒謬」悲憤喊1句 總捐款破52億
香港大埔區「宏福苑」26日發生五級火警，截至今（29）日上午8時，已造成128人死亡、約200人失聯。香港特區行政長官李家超、特區政府主要官員和公務員等，稍早在政府總部舉行悼念活動，哀悼火災中不幸遇難的人士，並把特區政府建築國旗和區旗「下半旗」。在港澳台擁有超過百萬讀者的香港作家Middle，也公開悲憤發聲「會得到怎樣的報應」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
快訊／大樓黑煙竄天！台南新建案工地「7F竄火↑延燒8F」 工人受困電梯
新建案竄火舌！台南市新營區長榮路二段一處工地今（28)日中午11時許傳出火警，消防局獲報後立即派遣12車24人前往現場，火勢從7樓延燒至8樓，灰燼落入地下室管道間又疑似延燒到4樓，消防人員在6樓電梯中救一名出受困工人。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前