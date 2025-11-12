滙豐銀推美元定存最高年息7％優利 卓越理財戶享7大外幣7天期年息10％！
金管會公布最新財管2.0業務，統計至9月底，累積資產管理規模逼近新台幣1.9兆元。看準財富管理商機，滙豐銀行推出超優定存利率，即日起至 12 月 31 日止，包含美金定存最高年息 7%優利方案，以及新台幣年息最高 3%優利定存活動。
此外，針對強勁的外幣換匯需求，滙豐銀行特別為合格卓越理財客戶推出七大外幣換匯優利定存活動，換匯至美金、紐幣、英鎊、加幣、澳幣、歐元或日幣皆能享有 7 天期年息10%的高利。
而且，只要在12月31日前，成功推薦親友開立卓越理財專戶，推薦人將有機會享有最高新台幣3萬元禮券。
滙豐(台灣)商業銀行國際財富管理暨卓越理財事業處負責人胡醒賢表示：「滙豐銀行持續深化環球金融布局，藉遍布全球五大洲、57個市場的營運據點與網絡優勢，致力打造無國界、無時差、無斷點的環球新體驗，聚焦『環球金融暢行、資金調度即時、全方位生活支援』三大服務，無論是展開國際新生活、海外深造或是跨國投資布局，在世界各地都能快速銜接環球金融服務，安心享受零時差的跨境支援。」
滙豐銀行表示，今年來自高資產客戶主動提出的海外金融服務需求，較去年成長近1倍，以新加坡、美國、英國、香港與澳洲為主要目的地。
滙豐銀行指出，作為國內領先的國際性銀行，將客戶承諾融入全旅程的環球服務體驗，支援客戶從容自在地通行全球。自規劃海外旅程起，客戶即可透過滙豐的環球據點及服務網絡，靈活管理跨國帳戶，享受即時到帳、零手續費的環球轉帳體驗，輕鬆調度全球資金。
抵達當地後，透過環球Visa金融卡可享9大外幣免手續費海外提款與消費。客戶亦可提前主動申請個人往來紀錄，方便自行在當地辦理信用卡或貸款等金融服務時參酌使用。
