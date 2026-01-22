滙豐銀與高檢署簽合作意向書！外商銀首例 聯手阻詐

滙豐(台灣)商業銀行與臺灣高等檢察署近日共同簽署「可疑交易分析機制」專案合作意向書(MOU)，成為台灣首家與高檢署簽署此類合作協議的外商銀行。

滙豐(台灣)商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅於簽署儀式強調：「守護民眾財產與金融安全是銀行的使命，滙豐銀行極為重視客戶權益，持續投入集團資源強化阻詐防禦陣線。繼去年底

率業界之先導入『環球智能防詐網』，優化阻詐防線後，我們此次與臺灣高等檢察署的合作，更是一項重要的里程碑。透過與高檢署的合作，結合滙豐集團的AI偵測系統，我們將能更精準地防禦異常金流，為台灣社會築起一道堅不可摧的金融防護牆。」

在法務部部長鄭銘謙見證下，陳志堅與高檢署檢察長張斗輝共同簽下「可疑交易分析機制」MOU，滙豐銀行將與臺高檢署展開三大領域的深度合作，嚴防客戶的金融帳戶遭詐欺集團利用作為詐騙工具或洗錢管道。

首先，在預警偵測優化方面，滙豐銀透過分析高檢署提供的去識別化詐騙資料，產出可預測態樣，並透過優化偵測模型，發現其他潛在可疑涉及詐欺、洗錢的金融帳戶，並將去識別化的分析成果回饋予臺高檢署，共同研議更精準的預警偵測機制。

其次，在風險參數分享，高檢署或全國各地檢署將依偵查犯罪需求，不定期提供「金融帳戶高風險因子、參數及模式」，作為滙豐銀行風險控管的重要參考。

最後，公私聯手打詐方面，滙豐銀於內部執行金融帳戶風險控管過程中，將基於防制金融詐欺及洗錢目的，與高檢署進行緊密的打詐合作，確保阻詐效能最大化。

數據顯示，2025年滙豐銀行的臨櫃阻詐率較前一年成長一倍，防詐成效卓著。

除了協助客戶守護資產，滙豐銀亦特別關注高齡與身障人士的金融友善措施，自2024年起，持續與伊甸基金會合作舉辦長者防詐騙宣導及理財講座；去年中更成為首家於官網上架手語影片的外商銀行，確保聽障人士能平權獲取金融產品與服務的資訊。

