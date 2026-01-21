滙豐銀Q1投資展望 看好中港星韓日美股！

滙豐銀行今天發表第1季投資展望，對中國大陸、香港、新加坡、南韓和日本股市持正面觀點，與其對美國股票仍維持加碼配置相輔相成；另外，滙豐銀行對環球投資級別債券、優質亞洲和新興市場企業債券、黃金相關持有部位比重偏高，以提升投資組合的多元化程度。

滙豐銀行研判2026年可能將是投資人重整資產配置的一年，透過多元資產策略分散投資風險以增強組合韌性，把握環球人工智慧投資熱潮帶來的進一步上漲潛力，以及管理政策和地緣政治不明朗因素導致的風險。

根據滙豐銀行最新發布的《2026年第一季投資展望：以韌性應對環球新變局》中，預期人工智慧應用和商業化步伐加速，將於2026年繼續支持強勁的企業獲利成長，從而鞏固其承擔風險的立場，以及對環球股票持有部位比重相對偏高。

滙豐銀行2026年第一季四大優先投資策略：

1. 放眼人工智慧生態圈掌握股市契機：儘管環球人工智慧投資熱潮將於2026年繼續推動強勁的獲利成長，但投資人應放眼超大型科技股以外的其他成長領域，以減緩科技股高估值和倉位過度集中的風險。

公用事業股受惠於數據中心的電力需求迅速成長，工業股和金融股則提供較具吸引力的價值，而且獲利前景正面。 2. 部署另類投資及多元資產策略以管理市場波動：市場憂慮地緣政治不明確因素、政府債務問題、人工智慧泡沫風險和聯準會利率政策前景，將黃金相關納入組合的多元資產策略，有助管理市場短期波動。 3. 啟動收益引擎強化投資組合：債券方面，隨着信貸利差縮小，環球投資級別債券提供的收益更具吸引力。新興市場主要貨幣企業債券和本幣債券的利差機會可觀。

4. 把握亞洲創新與收益帶來多元化投資機會：採取槓鈴策略，對中國大陸、日本和南韓股票持有比重偏高，因其受益於人工智慧投資熱潮和企業治理改革；同時加碼香港和新加坡股票，以尋求收益機會。

滙豐私人銀行及財富管理亞洲首席投資總監范卓雲表示：「維持溫和承擔風險的投資策略，因為由科技創新推動的生產力成長，加上有利的產業政策措施，有望提振企業獲利能力，使獲利前景在2026年保持強勁成長。我們認為各個地區、標的、投資風格和資產類別均展現具吸引力的分散投資機會，有助投資人管理超大型科技股的估值和集中風險。」

范卓雲指出：「人工智慧並非處於泡沫區間。2025年的美股投資報酬大部分來自獲利成長，而非本益比擴張。美國的獲利成長強勁，與其他地區形成鮮明對比，尤其是歐洲，其股市報酬由本益比擴張帶動。我們認為標普500指數仍具上漲潛力，有望在2026年底前升至7500點的新高」。

范卓雲指出，鑒於美國經濟成長具韌性，聯準會在2025年12月降息後，預料2026年將維持利率不變。因此，隨着經濟循環和創新趨勢持續，預期市場憂慮科技股估值過高和聯準會政策前景而觸發的市場波動應相對溫和，而且屬短暫影響。

范卓雲補充：「亞洲作為環球科技硬體製造中心、全球最大消費市場和生產基地，在新一波人工智慧資本支出和應用迅速普及的浪潮中，成為明顯的受益者。我們認為，亞洲龐大且成長迅速的人工智慧生態圈展現極具吸引力的分散投資機會；此外，亞洲經濟體具韌性並以內需主導，提供多元化的持久收益來源。因此，我們的槓鈴策略平衡我們對科技創新贏家的偏好，並同時將亞洲高股息和優質債券納入組合。」

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華指出：「對全球及亞洲人工智慧商業化，尤其是亞洲數據中心的快速擴張，保持樂觀態度。台灣憑藉其在半導體和數據中心供應鏈中獨特而強大的市場地位，被視為人工智慧超級投資週期的主要受益者。我們預計，全球超大規模數據中心營運商將在2026年繼續大幅增加資本支出，為人工智慧賦能者和應用者創造大量成長機會」。

何偉華指出：「除了科技領域，台灣銀行業在過去幾季也實現了穩健的貸款成長，這主要受益於人工智慧數據中心基礎設施融資需求的快速成長。在當前人工智慧投資熱潮中，擁有多家海外分行的銀行是主要受益者。」

何偉華表示：「我們推出全新主題亞洲數據中心興起，把握亞洲各地迅速興建數據中心所帶來令人振奮的成長機遇。預測亞洲數據中心容量在2025年至2030年間的複合年成長率為13.1%，高於北美洲的9.2%和歐洲的5.3%。在數據中心建設方面，亞洲較美國更具競爭優勢，因為政府提供強大政策支持、能源成本具競爭力、土地資源充足，而且鄰近製造業地點。我們青睞亞洲晶片製造商、半導體設備製造商、電力設備、儲能技術和智慧電網供應商。」

何偉華說：「我們的中國大陸創新贏家主題強調偏好人工智慧生態系統的領先企業，包括半導體、人工智慧雲端和代理、軟體以至實體人工智慧，以及人工智慧生物科技。中國大陸的《第十五個五年規劃（2026-2030年）》將科技自立和創新主導的成長模式列為核心策略，在不同行業推動新一波人工智慧投資浪潮。」

在滙豐的槓鈴策略下，何偉華指出：「提升亞洲股東投資報酬主題偏好透過發放高股息、增加股份回購和推動增值併購活動來提升股東權益報酬率的優質公司。配合企業治理改革帶來的支持，市場共識預測MSCI亞洲的股東權益報酬率應可望從2024年的10.4%，穩步上升至2027年的12.1%。」

對於優質亞洲債券主題，何偉華表示：「受益於聯準會近期降息、通膨下降、信貸基本因素穩健，以及亞洲各地央行維持貨幣寬鬆立場。我們對中國大陸主要貨幣債券、印度本幣債券和澳洲投資級別企業債券配置持有比重偏高。」

