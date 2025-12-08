滙豐集團金年大豐收 ！ 獲35項國內外大獎殊榮

滙豐2025年大豐收 獲35項國內外大獎殊榮。資料照



滙豐集團作為全球最大的銀行和金融服務機構之一，致力將全球化的金融服務與解決方案帶進台灣，為個人及企業客戶打造完整的金融服務生態圈。 年再創佳績，旗下滙豐 台灣 商業銀行與滙豐投信榮獲 個國內外大獎，包含來自於《歐元雜誌》、《金融亞洲雜誌》、《財資》、《天下雜誌》、《財訊》等國內外權威財經媒體肯定，於財富管理、企業金融等業務領域及人才培育皆展現滙豐致力永續成長，成為台灣領先的國際銀行之決心。

滙豐 台灣 商業銀行總經理暨環球銀行業務主管陳志堅表示，台灣作為滙豐最重要的成長市場之一，憑藉集團豐沛的資源和專業，串聯全球契機，讓國際級的金融服務落地台灣，提供符合客戶需求的產品與服務，在滙豐台灣所有同

仁的努力之下，不斷突破創新，獲得來自各方的高度肯定，絕對是實至名歸。

滙豐致力於台灣打造領先的國際財富管理品牌，今年更獲得 個財管獎項肯定，包括連續六年蟬聯《財訊》財富管理大獎「外商銀行最佳財富管理獎」、連續七年榮獲《卓越雜誌》評比為「外商組最佳財富管理銀行」等；在私人銀

行方面，連續兩年獲得《金融亞洲雜誌》頒發「台灣最佳外商私人銀行」大獎，共拿下包含《歐元雜誌》、《亞洲銀行與財金雜誌》、《全球私人銀行家》等多個獎項。滙豐也將持續透過領先市場的專業財管團隊，積極回應客戶．

