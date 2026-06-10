滬尾礮臺「烽火之外」常設展 5大展區重新認識淡水

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記者黃朝琴／綜合報導

淡江大橋通車，臨橋最近的國定古蹟滬尾礮臺成為觀光首站。淡水古蹟博物館「烽火之外」全新常設展，6月13日於滬尾礮臺登場，5大展區有別教科書式註解，從法國軍人、英國商人、一般常民角度，引導觀眾思考「滬尾」的發展歷程，感受時間如何形塑今日的淡水；遊客可透過文獻、圖像、影片、AR體驗及情境空間，重新認識曾在淡水發生的戰爭故事。

「烽火之外」常設展規劃「地理位置的命運發展」、「外籍人士的日常觀察」、「地方仕紳的行動力量」、「19至21世紀的歷史轉折」及「百年礮臺的模擬情境」等5大展區，有別於「清法戰爭滬尾之役」歷史時序的展示論述，刻意地不為這段歷史進行教科書式註解，而是透過多元史料、人物故事及場景重現，引導觀眾思考。例如16封來自法國軍醫助理的家書，透過文字理解戰爭期間生活面貌，還可翻閱報刊《孖刺西報》，了解當時媒體對戰況的觀察，特別設置情境空間，讓民眾感受清軍士兵的日常起居。

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除了全新常設展，「淡江大橋的歷史視線」主題導覽活動每週六、日準時登場，以國定古蹟滬尾礮臺為起點，串聯雲門劇場戶外平臺、將捷金鬱金香酒店望高樓，專業導覽員帶領登高望遠，飽覽淡水河岸風光，還能以多角度捕捉國際級地標「淡江大橋」橋景，留下創意合影。活動每週四中午12時開放報名，每場次20名，週週開團，5人以上成團。

滬尾礮臺「烽火之外」全新常設展，設置情境空間，民眾感受清軍士兵的日常起居。（淡水古蹟博物館提供）

滬尾礮臺「烽火之外」全新常設展，從16封來自法國軍醫助理的家書，民眾透過文字理解戰爭期間的生活面貌。（淡水古蹟博物館提供）

滬尾礮臺「烽火之外」全新常設展，民眾實際翻閱報刊《孖刺西報》，了解當時媒體對戰況的觀察。（淡水古蹟博物館提供）