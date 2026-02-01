滯台緬人悲歌！政變5年無依 控訴台灣政府庇護專案成空

緬甸政變滿五周年，「台灣聲援緬甸聯盟」今（1）日在捷運南勢角站舉行「緬甸政變五周年記者會」，呼籲台灣政府應積極協助滯台緬人盡速申請臨時外僑登記證，保障滯台緬人人權。（柯毓庭攝）

緬甸政變滿五周年，「台灣聲援緬甸聯盟」今（1）日在捷運南勢角站舉行「緬甸政變五周年記者會」，控訴滯台緬人面臨沒有工作、沒有收入，甚至無法看病的窘境，呼籲台灣政府應積極協助滯台緬人盡速申請臨時外僑登記證，保障滯台緬人人權。

台灣聲援緬甸聯盟表示，緬甸政變後邁入第5年，緬甸軍方對異議人士及人民的迫害與暴行卻仍未停止，緬甸軍方逮補並監禁超過3萬名政治犯，更對平民發動戰爭，造成上千名平民被殺害、數百萬人流離失所，甚至舉辦自導自演、毫無正當性的假選舉，讓自己從暴力掌權的軍人變身成民選政府。

台灣聲援緬甸聯盟指控，自詡人權立國、捍衛民主的台灣政府未提供緬甸尋求庇護者實質協助，雖然在112年通過「臨時外僑登記證」庇護專案，聲稱「Taiwan Can Help」，說要延長滯台緬人簽證，但5年過去，申請個案超過2年卻沒有一個個案過關。

聯盟痛批台政府，面對滯台緬人簽證台灣政府至今「回應都沒有」，質疑「移民署在做什麼？說要跟緬甸人民站在一起」，並批評台灣政府甚至認為緬甸已無戰爭、欲將滯台緬人遣返，呼籲台灣政府盡速審查個案，保障滯台緬人人權。

