滯洪池除草 引進智慧割草機器人

水利局人員至仁德滯洪池試驗智慧機器人爬坡及針對現地不同長度之雜草試割，確認符合需求。（水利局提供）

記者翁聖權∕新營報導

水利局邀請工研院及在地廠商共同研發的「智慧割草機器人」，至仁德滯洪池進行場域實證，確認智慧割草機器人機動及除草性能，將於一一五年度引入滯洪池除草作業。

水利局人員在仁德滯洪池現場，仔細聆聽業者說明，並結合滯洪池周邊不同地形，試驗智慧割草機器人爬坡及克服地形障礙能力，亦針對現地不同長度之雜草進行試割，確認除草情況符合需求。水利局人員也現場體驗操作遠端遙控割草機器人，發現操作簡單，一般員工經簡易教學後，即可快速上手，具備推廣意義。

廣告 廣告

水利局表示，目前水利局共管理全市廿六座滯洪池，其中如安定蘇厝滯洪池、港口（灣港）滯洪池及仁德滯洪池等，部分滯洪池場域廣大，且經過水利局營造親水環境，已漸漸成為民眾親水遊憩的好去處，來訪遊客與散步運動的民眾絡繹不決，滯洪池周邊環境維護與定期除草工作甚為重要。

以往傳統使用人力除草，除了效率較低，又有諸如臨水作業及熱危害等潛在危險，均有可能造成職安危機。利用智慧機器人進行除草工作，能同時提升執行效率，並降低職災風險，可謂一舉兩得。