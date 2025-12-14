滯洪空地開發 燕巢社區淹水再現

近年高市府積極建設橋頭科學園區，但開發導致鄰近的燕巢區角宿里「海成社區」淹水風險增高，里長說，本來好幾年沒淹水了，結果碰到極端氣候又淹，認為是橋科建廠房，讓原有滯洪功能的空地消失；議員呼籲，產業發展固然重要，但周邊社區防洪也要做到位，別讓居民活在淹水惡夢裡；高市水利局回應，已爭取相關經費，將研擬治水計畫。

高雄燕巢區角宿里被在地人稱為「海成社區」，該區早期為農業聚落，農地與住宅區交錯，開發密度低，現今多居住退休銀髮長輩。角宿里長莊璨隆說，以前在地依賴自然地勢排水，但隨著氣候影響，傳統排水溝已不敷使用，市府曾經介入治水，一度解救困境，結果自從橋科園區陸續開發後，水路因此改變，讓社區再度成為淹水高風險區域。

莊璨隆指出，先前凱米颱風來襲，極端氣候帶來的豪雨，讓社區住家淹水高度達大腿以上，居民們損失慘重。事後檢視淹水原因，除了社區地勢本身就低窪之外，懷疑可能與橋科園區開發有關，過去未開發的空地有滯洪功能，現在全部蓋成廠房，甚至廠房的底部還加高，不僅雨水無處宣洩，水往低處流，慘的還是住在周邊社區的居民。

高市議員黃秋媖指出，海成社區地勢低窪，長年面臨水患問題是居民們內心的痛，而橋科園區的廠房，有些底部墊高2公尺以上，相較之下對周邊社區又更加不利，她呼籲市府若要做重大建設，就得想辦法兼顧防洪措施，並且提出長期計畫，徹底改善淹水慘況。

水利局回應，針對海成社區淹水狀況，目前已經向中央爭取3000萬元經費，並研擬相關改善措施，包括增設1處抽水機組，以及筆秀排水支線的抽水站工程，本月底也將會招標；至於下游部分的護岸加高工程較為龐大，將會持續爭取建設經費。