滯留國外逃避兵役 台中役男一審遭判刑6月不得緩刑

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社記者蘇木春台中9日電）台中謝姓男子3年前出國唸書，卻滯留國外未依規定返國檢附就學證明再出境，經區公所通知不理，檢方依違反妨害兵役治罪條例起訴，法院日前一審判他6月徒刑，並宣告不得緩刑，可上訴。

依據檢方的起訴書指出，25歲謝姓男子於民國112年11月28日，以赴國外就學為由申請出境，經內政部移民署於113年1月16日核准。

依兵役法規定，謝男應於113年（即滿24歲該年）12月31日前返國，並得檢附在學證明申請後再出境，台中市北區區公所於114年1月15日以書函通知謝男及其家屬，但謝男自112年9月間出境後，至114年8月22日均無入境紀錄，經通知仍逾期未返國。

廣告 廣告

檢方偵辦時謝母證稱，謝男於112年出國念書，但學校1學年分為春、夏、秋、冬共計4個學期，如中間停掉1學期未就讀，則無法完成該學年課程，故將繼續在國外求學2年，待115年返國服兵役等語。

檢方偵辦後，認為謝男有主觀犯意，依違反妨害兵役治罪條例起訴。

台中地院審理時，謝男否認犯行，他辯稱，因國外學業安排與銜接問題、經濟壓力及生活困難、對兵役期限規範認知不足，及行政程序與聯繫延宕等，導致逾期未歸國，並未積極逃避兵役。

法院審酌，被告不僅妨害國家對於兵役事務有效管理，更破壞兵役制度公平性，損及我國潛在國防動員能力。本月4日依違反妨害兵役治罪條例，判處謝男6月徒刑、得易科罰金，全案可上訴。

此外，法院認為，雖謝男未有前科，但為杜絕役男「即使出境，只要完成支付一定金額等緩刑條件，即可免除憲法上服兵役義務、脫免妨害兵役刑事責任」的錯誤認知，因此宣告不予緩刑。（編輯：張銘坤）1150609