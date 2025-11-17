滯留太平間25天 謝侑芯遺體今火化骨灰將送回台灣

（中央社記者李宗憲曼谷16日專電）台灣網紅謝侑芯在馬來西亞猝逝，遺體被送往吉隆坡中央醫院太平間剖驗。大馬媒體報導，謝侑芯遺體在醫院滯留25天後，今天獲准領出並進行火化儀式，骨灰將送回台灣。

馬來西亞「中國報」今天報導，隨著捲入命案的藝人黃明志遭警方口頭保釋，謝侑芯遺體滯留醫院25天後，今早當地時間9時50分，在2輛休旅車的護送下離開醫院太平間，並於約10時15分抵達火化館進行火化儀式。

「星洲網」報導，警方證實，謝侑芯遺體今早獲警方批准領出，並進行火化，以便將骨灰運送回台灣老家。

謝侑芯家屬代表律師陳俊達表示，因死者是台灣人，領屍程序需按相關規定完成必要的文書核驗流程，才得以順利進行。

他說：「我們已在星期五獲得台灣駐馬代表的回應，在各個部門的極力配合下，所有相關流程均已按照家屬意願處理完畢。」

陳俊達還指出，遺體領出不代表警方調查已告一段落，他澄清，這兩者是相互獨立的事項，「領出遺體與調查是完全不同的兩回事」。

大馬警方10月22日接獲報案，指一名台灣女性在飯店房內失去意識，黃明志也在場，並被警方搜出身上有疑似含有毒品的藥丸而被逮捕；針對擁毒和濫用毒品指控，黃明志否認有罪，繳交保釋金後獲准保釋外出。

大馬媒體報導，檢方指出暫無證據顯示黃明志涉入網紅謝侑芯命案，因此他於扣留期滿後暫時獲釋。不過若日後出現新證據，檢方仍可依法對黃明志採取法律行動。

（編輯：陳慧萍）1141116

