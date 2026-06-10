滯留鋒南北徘徊 吳德榮：續防雷擊致災雨

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台北二二八公園（圖／資料照）





氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今(10)日滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及大量降雨致災。各地區氣溫如下：北部23至26度、中部24至28度、南部24至29度、東部24至30度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明(11)日滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五(12日)起至週日(14日)滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全台，期間視「西南季風」的配合，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)及「致災性降雨」的威脅，應持續注意。

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吳德榮說，最新歐洲模式模擬，下週一至週五(15至19日)滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有「劇烈天氣」(雷擊、強風、瞬間強降雨)發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。

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