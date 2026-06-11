滯留鋒徘徊 未來一周不穩定
鋒面北抬 中南部局部大雨
嘉義以南地區 慎防局部大雨
苗栗至雲林山區 注意劇烈天氣
明鋒面影響 山區短延時強降雨
周六鋒面北移 各地午後雷陣雨
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北市蓋遮陽傘「防風、防震」卻不防曬？于北辰開罵了
政治中心／綜合報導台北市政府預計今年將在信義區五處設置「人行遮陽設施」，引發外界質疑。對此，桃園市議員于北辰在《台灣向前行》節目中，指出這座遮陽傘防震、防風，卻不遮陽，痛批「這叫防震金菇嗎？」並透露蔣萬安不理會外界質疑，反而是台北市研考會主委殷瑋頻頻回應，讓他狠批「蔣萬安加殷瑋，都沒有辦法像沈伯洋一樣，找出市民的痛，跟市民的需求」。
日本職棒》孫易磊2026年賽季首度先發6局8K無失分 奪一軍生涯首勝
效力於日本職棒北海道日本火腿鬥士的「台灣至寶」孫易磊，於台灣時間6月11日下午5時迎來2026年一軍首度先發登板，對手為橫濱DeNA灣星。此役孫易磊表現威風八面，先發6局無失分送出8次三振的優質內容，搭配6局下隊友攻下2分火力支援，終場火腿以3比0擊敗橫濱，孫易磊也順利收下一軍生涯首勝。
林襄、馬傑森熱戀！沈玉琳承諾結婚給大紅包 霸氣金額曝光了
即時中心／潘柏廷、許雯絜報導知名啦啦隊女神林襄，原先與球員馬傑森戀情被曝光後見光死，以為戀情就此落幕，但近期週刊直擊，兩人不僅十指緊扣牽著手，並前往板橋車站餐廳吃飯，外界好奇兩人是否轉成地下戀情；林襄經紀公司則稱「希望外界能給予當事人一些空間」，等同並未承認和否認。對此，林襄的師傅、藝人沈玉琳今（11）日下午受訪不僅喊「是值得祝福的一對」，更承諾，如果兩人能修成正果，自己大膽慷慨允諾包20萬紅包。
中職／味全4洋投太強 伍鐸想先發為爭冠仍甘願讓位！理解被挑中轉牛棚
味全龍現在上半季封王進入倒數階段，上週總教練葉君璋透露，最後3週的賽程中伍鐸會轉戰牛棚，伍鐸直呼雖然自己仍較傾向擔任先發，但現階段為了大局著想，再加上對上其餘洋投實在太強，自己甘願讓位幫助球隊。
「偵查蛇」臥底建功！美佛州捕獲177條緬甸蟒 總重逾3.6噸創新高
美國新聞頻道WINK News報導，該機構表示，2025年整個移除季共清除約6300磅緬甸蟒，而自2013年啟動相關監測與移除計畫以來，已在佛羅里達西南部約200平方英里範圍內累計移除超過20噸緬甸蟒，顯示長期族群控制已具一定成效。研究人員指出，緬甸蟒主要在每年11月至隔年4月繁殖季...
鄭麗文訪美驚見和統會長、中國黑幫！陸委會警告：中共已滲入僑界
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導國民黨主席鄭麗文，展開為期兩週的訪美之旅，其中她出席僑宴時，被發現竟與中國和平統一促進會會長焦聖安同台；此外鄭麗文在紐約智庫「亞洲協會」座談時，被台下一名旅美中國人嗆聲「擁抱共產黨」，即便該名中國人被趕出會場，卻在外頭疑似遭中國黑幫恐嚇，消息一出受到各界高度關注。對此，陸委會副主委暨發言人梁文傑今（11）日警告，中共勢力已經滲入台灣在美國的僑界。
存股族快看！誰是金融配息王 現金殖利率8%
[NOWNEWS今日新聞]進入股東會旺季，對存股族來說，最關心莫過於股利政策，尤其金融股向來都是發放現金股利大戶，以13家上市金控目前揭露的2026年將發放現金股利達3422億元再創新高。若就整體上市...
低軌衛星太香了！法人看夯「這檔」2027年營收拚翻倍 外資轉買瘋搶1萬張重押28億元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在美伊衝突升溫及美股走弱雙重利空夾擊下，台股今（11）日終場收在43,149.46點，小跌76.08點，跌幅0.18%，成交金額達12,592...
美伊戰爭期間美軍在夜間默默抽走大量原油 川普：我們每天晚上都在載走數百萬桶石油
美國總統川普於6月10日在白宮橢圓形辦公室接受媒體聯訪時，首度公開一項此前從未曝光的軍事行動。川普證實，美軍在美伊衝突期間，已秘密自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攔截並運走數百萬桶伊朗石油。他聲稱，這項隱密行動成功壓制了國際油價，避免全球能源市場陷入惡性飆漲。根據白宮釋出的談話內容，川普向在場記者表示，美軍在夜間展開常態性行動，默默抽走大量......
美國安會取消會晤鄭麗文？國民黨回應了
[NOWNEWS今日新聞]國民黨主席鄭麗文率團訪美，傳出原在美東時間10日將前往白宮拜會國安會官員，但到了約定時間卻未出現在白宮，原訂和國安會官員的見面被取消。對此，國民黨嚴正指出，特定媒體故意詆毁，...
首宗AI眼鏡作弊! 台大牙醫入學筆試 考生眼鏡發燙被抓包
生活中心／李世宸、曾宸洛 台北報導為了拚上台大，今年竟出現全台首例AI眼鏡舞弊事件！事件發生在台大牙醫系申請入學二階段筆試，一名考生說冷氣太冷，穿著帽考化學科，等到第二節考物理時，悄悄改換黑框眼鏡，引起監考官懷疑，當場發現他的眼鏡發燙，揭發作弊行為，最後這科以零分計算，台大夢碎。
爬山撿到黃金珍寶！捐博物館爽領1760萬獎金
[NOWNEWS今日新聞]捷克兩名登山客去年在茲維奇納山（ZvičinaHill）登山時，意外尋獲一批藏有19、20世紀的黃金寶藏，他們將這些寶藏移交給博物館，依據捷克法律，文物發現者可以獲得文物價值...
台指期夜盤上漲！美股盤前也勁揚
[NOWNEWS今日新聞]美股盤前主要股指期貨週四上漲，投資人逢低承接先前遭到重挫的科技股，美光盤前上揚3%，受到美國與伊朗和平談判出現進展跡象的激勵，道瓊期貨回振。台指期夜盤也上漲354點。根據路透...
台股交易熱絡5月證交稅年增2.9倍 實徵704億元續創單月新高
台股交易熱絡，成交值屢創高。財政部今天（11日）公布5月全國賦稅收入初步統計，受惠台股漲勢延續，帶動單月證交稅實徵淨額704億元，再度刷新單月新高紀錄，年增2.9倍，漲幅為逾22年以來新高。累計前5月證交稅實徵淨額2487億元，亦為同期新高。
好市多618感恩祭！家電零食下殺 滿8800現折618元「1族群」更划算
618購物節進入倒數階段，好市多（Costco）也宣布加入戰局。今年首度將原本的會員感謝日擴大為為期14天的「線上感恩祭」，自6月15日至6月28日推出數百款優惠商品，涵蓋大型家電、視聽娛樂、居家用品、運動健身及零食飲料等多元品項，規模號稱歷年最大。其中最大亮點之一，就是單筆消費滿8,800元可現折618元，黑鑽會員更能搶先享有雙重優惠。
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「想回家。」面對中國民間打拐志願者上官正義的鏡頭，66歲的丁姓老人說出的這三個字，沒有憤怒，沒有哭喊，卻讓無數中國民眾在屏幕前感到窒息。近日，河北保定清苑區一間水泥經銷點被揭發長期奴役一名疑似智力障礙老人。根據長期從事打拐調查的網紅上官正義公開的視頻，老人每日清晨五點起床，從事裝卸水泥等重體力勞動，一天搬運量高達二十噸，卻二十年來從未領過工資，也沒有勞動保障......
Grab併購foodpanda恐釀國安危機？綠委喊：問題比高德地圖嚴重
台灣外送市場即將迎來「大洗牌」！東南亞叫車與外送龍頭Grab宣布斥資6億美元（約新台幣192億元）收購foodpanda台灣外送業務，引發市場高度關注，也引起壟斷疑慮。今（11）日多位立委在立法院舉行公聽會，邀請專家、學者、業者等共同討論並交換意見，現場與會立委與學者多認為，基於市場過度集中、國安風險、外送員權益等因素，所以對併購案保持反對的意見。民進黨立委......
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[NOWNEWS今日新聞]有家長爆料，台北市一所幼兒園要求孩童在畢業典禮前，學唱多首中國歌曲，其中甚至包含慶祝中共建黨百年的「紅歌」，引發外界質疑。對此，陸委會副主委梁文傑表示，早在一個多月前就已接獲...