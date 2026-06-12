滯留鋒攜強對流夾擊！明起中南部防「劇烈天氣」

鋒面影響，今(13)日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。 圖/氣象署

[Newtalk新聞] 受到鋒面影響，天氣不穩定度顯著上升，今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，由於山區連日降雨導致土石鬆動，民眾前往山區時務必慎防坍方與落石；晚間起隨著西南風逐漸增強，南部地區降雨機率增加，有零星短暫陣雨或雷雨。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄中分析，今日滯留鋒主要在北部海面，白天各地雖然略為好轉、氣溫回升，但受到西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，民眾需密切防範雷擊、強風及瞬間強降雨的侵襲。今日氣溫方面，各地低溫約23至26度，白天高溫略升，北部及東半部約27至30度，中南部則來到30至32度。離島部分，澎湖多雲約25至29度；金門與馬祖呈現陰天轉短暫陣雨或雷雨，金門低高溫約23至28度，馬祖則為23至26度。

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另外，清晨西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，行車交通需多加留意。今日空品部分，環境風場由偏東風轉西南風，西半部污染物稍易累積，午後臭氧濃度易上升；宜蘭、花東為「良好」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及外島則維持「普通」等級。

進入明後天，天氣面臨更嚴峻的考驗。明日（14日）至下週一（15日），滯留鋒將略往南移，並挾帶極不穩定的西南季風。吳德榮特別提醒，首當其衝的迎風面西南部地區將面臨「劇烈天氣」的威脅，包含雷擊、強風、瞬間強降雨等災害性天氣，其他地區同樣有發生機率。氣象署也指出，這兩天中南部有陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率；北部亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，其中北部及東半部山區需防範局部大雨。

下週二（16日）至下週四（18日），滯留鋒面將再度北移，屆時若未下雨，白天體感將變得相當炎熱。下週二、下週三台灣仍在西南季風範疇內，西半部及迎風面地區依舊容易降雨，且午後對流發展旺盛；下週四起西南季風開始減弱，整體對流強度才有逐漸緩和的趨勢。降雨範圍也將隨之縮小，主要集中在嘉義以南及東南部有局部短暫陣雨，其他地區則轉為多雲到晴、午後有局部短暫雷陣雨的天氣。

至於端午連假天氣，下週五（19日）至下下週一將受到太平洋高壓逐漸西伸與增強的影響，天氣將迎來大幅度轉折。屆時各地將呈現晴朗炎熱、如同盛夏的天氣格局，僅剩山區午後偶有局部短暫陣雨，清晨南部地區有零星短暫陣雨。不過，吳德榮另外拋出觀測變數，提示下週三起菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，這項因素增加了各國期末氣象模擬的不確定性，後續是否會有颱風或低壓系統形成並影響台灣，仍有待持續觀察。

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