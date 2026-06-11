滯留鋒面下半場6/14、15接近台 中南部小心強降雨
今（11日）鋒面由巴士海峽逐漸北抬，各地降雨再增多，西半部地區整日不定時有短暫陣雨甚至雷雨。氣象專家林得恩指出，6/14至6/15鋒面將再度接近。
林得恩在粉專「林老師氣象站」發文表示，「滯留鋒面下半場，即將登場！」根據美國NCEP今晨最新數值模式模擬結果顯示，今日下半天至明日，梅雨鋒面自巴士海峽開始北抬，重新回到臺灣上空，西半部地區及東半部山區都有短暫陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機會；整體雨勢跟前幾天比較，強度有稍減緩趨勢，降雨熱區也轉調至中北部，午後對流發生的機會將會高於其它時段。
林得恩表示，6/13鋒面逐漸離開臺灣，而另一滯留鋒面在華南建立，環境為偏西南風，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，北部地區上半天有零星短暫陣雨，其它地區維持為多雲，午後北部及東半部地區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢發生的機率。
林得恩指出，6/14（週日）至6/15（下週一）鋒面再度接近，位於臺灣北部海面，再加上環境為西南風影響，水氣供輸補給充沛，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時、強降雨發生的機會，北部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，東半部地區持續維持為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。
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