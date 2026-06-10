滯留鋒面南北徘徊「18縣市豪雨特報」 梅雨恐連炸10天…到端午節

【緯來新聞網】今（10日）白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨，尤其中南部地區及花東山區雨勢明顯，不定時有強降雨出現，甚至局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應注意積淹水的現象。下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

滯留鋒面持續影響，各地仍有降雨。（示意圖／翻攝自pixabay）

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中央氣象署今天8時20分針對18縣市發布豪雨特報，台東縣、恆春半島及高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨，西半部地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區請慎防積淹水，連日降雨，山區仍請留意坍方、落石及土石流。

18縣市豪雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象專家吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄發文，今天滯留鋒在台灣徘徊，降雨時間長、範圍大，應特別注意其中所伴隨的「劇烈天氣」。北部23至26度，中部24至28度，南部24至29度，東部24至30度。



最新模式模擬顯示，明天日滯留鋒南移，但局部地區仍有強對流發展的機率。週五起至下週日（14日）滯留鋒又逐漸北移，強對流再度威脅全台，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣現象及致災性降雨的威脅，應持續注意。



最新歐洲模式模擬，下週一至週五端午節（15至19日）滯留鋒北部海面徘徊，台灣在不穩定的西南季風範圄内，仍有劇烈天氣發生的機率，午後機率高於其他時段。至於超過10天的模擬，不確定性擴大，可信度更低，各國模式差異甚大，故之後的變化？莫急下定論，應繼續觀察。

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