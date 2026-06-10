滯留鋒面攜豪雨襲台 南投仁愛鄉今12時起停班停課

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滯留鋒面跟西南氣流帶來的豪雨，讓全台各水庫進帳豐富，也緩解南部一度吃緊的水情。到今日上午為止，曾文及烏山頭水庫蓄水量都回升到15%以上，南化水庫更因越域引水加成、蓄水率突破40%。

由於南部外海仍有強烈對流發展中，水利署也期待降雨延續能讓曾文、烏山頭水庫蓄水率突破2成以上。