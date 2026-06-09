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即時中心／連國程報導

氣象署表示，滯留鋒面及西南氣流影響，今（9）日天氣不穩 定，目前鋒面位置在台灣上空，鋒面帶上有對流雲系持續發展，並隨西南風帶來充沛水氣。根據氣象署下午4時的雨量預報，以下縣市山區可能達到停班課標準：高雄市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣及嘉義縣，提醒民眾慎防豪雨，最終是否停班課，仍需由地方政府決定宣布。

氣象署表示，今日中午，台灣西南部近海有颮線發展並移入陸地，造成較強陣風及較大雨勢，目前西半部地區及澎湖仍有間歇性陣 雨，局部地區有短延時強降雨。

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此外，氣象署指出，今日下午至晚間持續受滯留鋒面及西南氣流影響，西半部地區降雨最為明顯，尤其鋒面帶上易有中小尺度對流發展，對流移經之處，不定時有短延時強降雨發生，西半部地區及台東山區亦須留意局部大雨或豪雨，其他地區及澎湖亦有局部大雨發生的機率。南部山區需注意地形作用造成的持續性強降雨，高雄市山區及屏東縣山區仍不排除有局部豪雨或大豪雨。





原文出處：快新聞／滯留鋒面籠罩全台 7縣市山區雨量預報達停班課標準

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