滯留鋒面與西南氣流夾擊 全台嚴防致災性短延時強降雨

中央氣象署資深預報員朱美霖表示，「今天到明天清晨是一個降雨的高峰，我們今天在西半部、東北部，還有花東的山區，都要留意大雨或是局部豪雨等級的降雨，尤其中南部的山區，可能會接近到局部的豪雨以上。而至於在週三，中南部、花東還是會有一些局部的大雨或豪雨，我們這兩天都要多加留意短延時強降雨所造成的影響。週四這一天鋒面南移，中南部還是會有些局部大雨的機率，不過其他各地的降雨有一些比較減緩的趨勢，後續呢我們也要留意下一波的滯留鋒面對我們所帶來的影響。」

氣象署特別提醒，即刻起，連續兩波滯留鋒面影響台灣，未來一週都要留意有大雨或豪雨，局部地區可能有豪雨等級以上降雨，對流移入時可能伴隨雷擊強陣風。而行政院長卓榮泰上午也前往氣象署關心最新的預報資料，掌握連續雨勢可能帶來的影響，也請各防災單位要嚴陣以待。