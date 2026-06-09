滯留鋒面逐漸南移 下半天雨勢趨緩

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交通部中央氣象署指出，今天(10日)白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，而低窪地區應注意積淹水的現象，外出請小心安全；下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小；氣溫方面，台灣北部及宜花高溫約攝氏25至27度，中南部及台東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。

離島天氣：澎湖陰時多雲短暫陣雨，25至29度；金門陰天，21至27度；馬祖陰短暫陣雨，19至25度。

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風力偏強，今日上午彰化及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖仍有局部有平均風6級以上或陣風8級以上強風，請多加留意。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：10日滯留鋒面及西南氣流影響，環境風場為東北風，受降雨洗除作用影響，全台擴散條件佳；竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。