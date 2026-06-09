滯留鋒面逐漸往南移 上半天陣雨下半天趨緩

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白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。（圖：氣象署網站）

中央氣象署發布豪雨特報！滯留鋒面及西南風影響，易有短延時強降雨，臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市及屏東縣已有豪雨發生，今天（10日）高雄市山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區及花東山區有局部大雨發生的機率。

氣象署表示，今天白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現，尤其中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率，請注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區應注意積淹水的現象，外出請小心安全。下半天起隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

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氣溫方面：臺灣北部及宜花高溫約25至27度，中南部及臺東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。離島天氣：澎湖陰時多雲短暫陣雨，25至29度；金門陰天，21至27度；馬祖陰短暫陣雨，19至25度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今天（10日）滯留鋒在臺灣徘徊，降雨時間長、範圍大；應特別注意伴隨的劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）及大量降雨致災。明天滯留鋒南移、局部地區仍有強對流發展的機率。週五起至下週日，滯留鋒又漸北移、強對流再度威脅全臺，期間視西南季風的配合，仍有劇烈天氣（雷擊、強風、瞬間強降雨）及致災性降雨的威脅。

吳德榮指出，下週一至下週五，滯留鋒北部海面徘徊，臺灣在不穩定的「西南季風」範圄内，仍有劇烈天氣發生的機率，午後機率高於其他時段。由於超過10天的模擬，不確定性擴大，持續觀察。

氣象署提醒今天風力偏強，上午彰化及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖仍有局部有平均風6級以上或陣風8級以上強風，請多加留意。

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