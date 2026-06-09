滯留鋒面逐漸往南移！今中南部地區及花東山區雨勢明顯下半天趨緩

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今（10）天白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現。(下雨示意圖) 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 今（10）天白天仍受滯留鋒面影響，各地易有陣雨出現。中央氣象署表示，中南部地區及花東山區雨勢較明顯，不定時有強降雨出現，有局部大雨發生的機率，其中易有瞬間大雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，南部山區累積雨量較明顯，並有短延時豪雨發生的機率。今天下半天起，隨著鋒面逐漸南移至巴士海峽，各地降雨逐漸趨緩、雨勢減小。

氣象署發布豪雨特報，今天高雄市有局部大雨或豪雨；苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣及台東縣有局部大雨發生機率。北部及宜花高溫約25至27度，中南部及台東為28、29度左右，各地低溫約23至26度。澎湖陰時多雲短暫陣雨，25至29度；金門陰天，21至27度；馬祖陰短暫陣雨，19至25度。

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氣象署清晨4時25分發布陸上強風特報並指出，今天風力偏強，上午彰化縣、澎湖縣、連江縣及綠島、蘭嶼局部仍有有平均風6級以上或陣風8級以上強風。空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；馬祖為「橘色提醒」等級。

未來天氣方面。氣象署預報，明天滯留鋒面逐漸南移至巴士海峽，中南部地區及東部、東南部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有短暫陣雨。週五至下週二滯留鋒面及西南風影響，西半部地區及東半部山區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或短延時豪雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

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