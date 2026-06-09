滯留鋒面「蓋台」中南部豪雨狂炸！明風雨時程曝光

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氣象署預報員朱美霖指出，滯留鋒面正位在台灣上空。（圖／中央氣象署）





滯留鋒面與西南氣流持續影響台灣，帶來驚人雨勢。中央氣象署預報員朱美霖今（9）日晚間指出，西半部、東北部及澎湖地區皆出現顯著降雨，其中高雄山區累積雨量更逼近300毫米。氣象署持續啟動較大規模及較劇烈豪雨的加強預報作業，呼籲民眾嚴防短延時強降雨帶來的致災風險。

高屏山區降雨最劇烈

朱美霖說明，從雷達回波與衛星雲圖可見，滯留鋒面正位在台灣上空，南側更有夾帶暖濕空氣的西南氣流不斷移入，導致鋒面帶上發展出中小尺度的對流系統。今日中午左右，高雄六龜出現高達97毫米的時雨量，傍晚彰化附近也有超過70毫米的短延時強降雨。

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截至晚間8點的降雨現況，雨勢多集中在西半部與花東山區，中部累積雨量突破200毫米；花蓮山區將近178毫米；高雄市山區更來到280毫米以上，是全台降雨最劇烈的地區。

明白天起雨勢略緩 中南部仍須慎防豪大雨

針對未來降雨趨勢，朱美霖指出，今晚至明（10）日清晨，西半部與東北部仍會有明顯陣雨，高屏山區在西南風與地形交互作用下，持續性的強降雨仍十分顯著。

不過明日白天過後，隨著西南氣流略微減弱，西半部與東北部的雨勢將比今日減緩許多。預計到了週四、週五，鋒面將進一步南移至巴士海峽，整體降雨狀況會再更為緩和。儘管如此，台灣附近水氣仍多，各地仍要留意短暫陣雨或局部雷雨，尤其中南部及花東山區，仍有局部大雨或豪雨發生的機率。

沿海留意8級強風 氣象署籲：盡量避免入山

除了猛烈雨勢，強風與長浪的威脅同樣不容小覷。朱美霖提醒，受滯留鋒面與大環境風場影響，明後兩天包含中部與苗栗沿海，以及東南部的恆春半島、蘭嶼、綠島、馬祖與澎湖，需特別留意8級以上的強陣風；附近海面浪高也可能來到2至3公尺，前往海邊活動務必注意安全。

此外，由於近期山區連日大雨，土石含水量偏高且極易鬆動，極可能引發溪水暴漲。氣象署呼籲民眾，這段期間盡量避免前往山區活動，慎防坍方、落石及土石流等致命危機；外出若遇大雨，也務必留意低能見度及路面濕滑造成的交通安全隱患。

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