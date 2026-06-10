滯留鋒面、西南氣流雙夾擊 高雄山區累積雨量近300毫米
（記者張疏影／綜合報導）受滯留鋒面及西南氣流雙重夾擊，台灣中南部持續遭強降雨猛攻。中央氣象署預報員朱美霖9日晚間指出，當日全台降雨主要集中西半部與宜花山區，其中高雄山區累積雨量飆破280毫米，高雄六龜時雨量一度達到97毫米，傍晚時段彰化附近也出現時雨量逾70毫米的劇烈降雨。
氣象署衛星雲圖顯示，滯留鋒面橫亙台灣正上空，鋒面南側有源源不絕的暖濕西南氣流灌入，不斷激發出「中小尺度對流系統」，衛星雲圖上呈現粉紅色到白色的旺盛雲頂，持續一波波移入中部沿海及山區，帶來強烈降雨回波。
朱美霖表示，今晚至10日清晨西半部及東北部仍有明顯降雨，高屏山區需特別防範西南風與地形交互作用造成的持續性暴雨。周四及周五鋒面將進一步南移至巴士海峽，但中南部和花東仍有短暫陣雨；沿海地區未來2天應留意8級以上強陣風，海面浪高2至3公尺，海邊活動務必注意安全。
由於過去數天山區降雨連續不斷，土石含水量已趨飽和，各地山區民眾需嚴防土石流及落石坍方風險。
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