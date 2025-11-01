〈滯留鋒〉口誤「謝霆鋒」潘宇謙勤練中文

潘宇謙近來推出新專輯，分享新歌創作歷程。（陳俊吉攝）

香港歌手AP潘宇謙推出新專輯《距。離》。出道9年的他感謝在演藝圈中遇到的每位貴人相助，憶起剛出道時，曾受到孫楠的經紀人邀約赴大陸廣東跨年演唱會演出，第一次站上高達10萬人大型舞台，氣勢十足，甚至還唱到不想下台，相當享受在舞台上魅力。

潘宇謙提到當時在慶功宴時，他開心跟孫楠互動，大讚孫楠沒有前輩的架子、私下非常親切，令他印象深刻。潘宇謙近年熱愛創作，曾替好友張天賦寫下爆紅夯曲〈抽〉，近來跟人氣樂團「理想混蛋」合作推出新歌〈相對靜止〉，他形容跟「理想混蛋」主唱雞丁聲線意外合拍，默契十足。

他在新專輯中用中文、粵語及英文來寫歌，坦言前幾年剛來台灣宣傳時講中文還不夠「輪轉」，不過現在已習慣使用中文來寫歌，加上常來台灣工作後發音進步很多，還有不少新樂迷為他的新歌留言，「完全聽不出來是香港人」，讓他講中文更有自信許多。

他目前持續學習中文，日前上Podcast節目宣傳新作，卻仍因為搞錯中文詞彙而鬧出烏龍笑話，透露當下是想推薦「理想混蛋」歌曲〈滯留鋒〉，豈料不小心口誤成「謝霆鋒」，逗笑全場工作人員。

熱愛音樂的潘宇謙這次自己操刀詞曲、製作與造型，更把專輯當作「壓上全部」的作品，新歌籌備過程絞盡腦汁把「距離」延伸出不同層次，包括遠距離愛情、觸碰不到的距離、生與死的距離等，希望藉由音樂帶給大家希望，「願大家都能找到屬於自己的愛，哪怕隔著再遠的距離，也能重回起點再愛一次。」