滯留39萬頭豬恐釀價崩？陳駿季：無法給護盤價、但已達每公斤112元

[Newtalk新聞] 因台中梧棲養豬場查出非洲豬瘟病毒，禁宰15天禁令，今(7)日上午零時解封。對於豬價會不會因為15天禁宰滯留的39萬頭豬難去化而崩盤，農業部長陳駿季今日下午表示，截至今日下午4時半為止，每公斤豬價最高到112元。但是否有個護盤價格，他則表示，「我現在沒有辦法講」。

立法院今日邀請行政院長卓榮泰率領部會首長備詢。

對於今日禁宰解封後，目前豬價多少，陳駿季今日下午接受民進黨立委賴惠員質詢表示，到了4時半左右，現在豬價整個每公斤最高到112元，單隻的到118、120元，平均將近101元。

不過，賴惠員說，在雲林到了112元，可是在台南才95、96元。但這個這幾天飼料補助是遠遠不足的。另外，有沒有想到這15天共39萬頭豬沒有屠宰的去化問題？

陳駿季則說，政府是補助他這15天不能上市的飼料費用。現在滯留總共約35-39萬頭豬，如果非常短無法進入市場，希望透過有次序的把毛豬上市經過登記。要維持批發價，如果價格低到某個程度的時候，會請冷凍廠商進來拉豬，會去撐住一些基本的價格。

但對於要多少價格，才要護盤，陳駿季說，「我現在沒辦法講，這個因為我們在做價格的監控的部分」。

但賴惠員強調，她擔心這個39萬頭豬，用5個月來去化，這個市場會亂掉。

陳駿季則強調，他們每個禮拜都有個供銷會議，跟養豬協會、冷凍公會、肉品市場討論。

至於未來是否會禁止廚餘養豬，陳駿季則說，農委會有短中長期的規劃，短期要恢復有前提，包括監控裝置一定要即時的、不是用上傳照片，然後中長期的部分，會考慮整體國內的廚餘怎麼樣再利用，達到一個環境穩定的情況。短中長期隨時再滾動跟環境部再一起檢討。

至於非洲豬瘟的病毒從哪裡來，卓榮泰說，這一次這個案例場跟關聯場的關係連結起來，清楚的看到問題出廚餘該蒸煮未蒸煮，該查核未查核，該監控未監控，所以短期間內如果要有條件的恢復的話，這個裝置、監控、法規加嚴處罰一定要完備。

卓榮泰說，現在內部就這個按例已經控制在單一的案例場，但還要加強的是不會再有從邊境進來的，所以明天他會去看邊境的管理，希望從內而外，把它再做安全的檢查一次，只有更趨嚴絕對不會放鬆。

