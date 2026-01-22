滯阿布達比夫婦沒謝綠營遭圍剿 藍委加碼曝：綠委一直逼人家感謝

國民黨立委許宇甄說明雲林陳姓夫婦遭滯留阿布達比事件，並請藍綠立委協助的狀況。 圖：國民黨團/提供

[Newtalk新聞] 雲林一位陳姓旅客先前在阿布達比被強制帶走，滯留長達55天後，日前陳姓夫婦赴立法院拜訪立法院長韓國瑜與立委張嘉郡表達感謝；但民進黨立委與前立委賴品妤母親抨擊「收割」，網路上甚至出現圍剿陳姓夫婦的網路霸凌聲浪。國民黨立委許宇甄今（22日），民進黨立委劉建國方一直要求陳姓夫婦去感謝，陳太太也非常有骨氣，沒有去，誰真正給予幫助，陳太太非常瞭解。

陳姓夫婦在感謝狀中，提及張嘉郡「一路陪伴，不斷奔走協調、給予實質跟即時幫助」；並感謝韓國瑜「在多個重要節點親自表達高度關切」，讓他們在不安時得到支持，因此對韓、張兩人致上最深感謝與最高敬意。

但民進黨立委鍾佳濱主張，民進黨立委劉建國委第一時間就連絡外交部，張嘉郡至今仍然搞不清楚到底整個營救的過程是什麼狀況，只想匆匆忙忙的跳出來收割政治紅利。

此外，民進黨前立委賴品妤的媽媽吳女士，還在網路上發文，抨擊陳先生「當事人有差別心，老是感謝不同黨派的民代」、「不厚道」。隨之而來的，還有社群上大量攻擊陳姓夫婦的網路言論。

許宇甄則表示，鍾佳濱罵說收割政治紅利，但她認為，這說的是劉建國，而不是張嘉郡。事實上，劉建國一開始有去找外交部，但這件事情後來就不了了之，所以陳太太才會再找上韓國瑜和張嘉郡，陳太太也敘述了，很感謝這55天的過程鍾，張嘉郡一直陪伴、幫忙找解方、找律師、請外交部。

許宇甄表示，大家都能看到，陳姓夫妻是多麼感謝韓國瑜和張嘉郡，還有到立法院公開說明，從頭到尾沒人強迫，但後來，劉建國那邊一直要求陳姓夫妻感謝時，陳太太也非常有骨氣，沒有去，誰真正給予幫助，陳太太非常瞭解，陳太太第一時間的真情流露才是真相，所以請鍾佳濱不要打去臉劉建國的「割稻尾」。

國民黨團書記長羅智強也表示，這有點不可思議，事實上，陳先生在阿布達比被強制帶走，滯留55天，對方在第一時間找了劉建國，而劉建國找了外交部，但問題沒解決嘛！所以，他們再去找了韓國瑜，而韓國瑜再拜託張嘉郡，整個事件在媒體曝光後，外交部整個動起來，最後把人帶回來，這就是一件美事，他不知道民進黨到底在沒出息、小氣什麼？

羅智強表示，就因為民眾去謝謝韓國瑜跟張嘉郡，民進黨就抓狂，賴品妤的媽媽在網路上率先發動攻擊，罵人家不知感恩；但那位陳姓旅客被滯留55天在那邊每天提心吊膽，最後被救回來後去拜訪韓國瑜跟張嘉郡，就是因為真心感謝、就是因為韓國瑜跟張嘉郡有付出心力，今天民進黨因為沒被感謝，還逼人家去感謝，還用網路霸凌，弄得人家不得不去感謝，這樣有意思嗎？

