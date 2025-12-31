滲透危機！政府「人臉辨識」打卡系統竟用中國晶片及主機板 經濟部緊急回應：不排除追究法律責任

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

週刊揭露，我國多個政府機構採購的台灣品牌PAPAGO差勤打卡系統，竟暗藏國安漏洞，更查出使用中國製晶片及主機板，恐有國安疑慮。經濟部今（30）日傍晚緊急回應，針對媒體所提及疑似使用陸製主機板之爭點，商業署已於第一時間要求廠商提出完整設備來源、規格及相關證明文件，並同步啟動查證作業。後續將依查證結果，依法、依約妥適處理，確保政府資訊環境及國家資通安全；且如廠商有提供不實證明情形，將追究其法律責任。

經濟部商業署解釋，該人臉辨識差勤系統是商業署內部同仁使用，與經濟部差勤系統各自獨立，且目前仍在測試階段，尚未驗收。為審慎起見，在相關查證作業完成前，商業署採取預防性措施，暫緩啟用人臉辨識功能，以確保資訊安全及管理無虞。

商業署指出，為落實政府法規及國家安全，人臉辨識系統之招標文件已明確規定，不允許中國廠商、第三地含中資成分之廠商，或在臺之中資廠商參與投標；另就分包廠商及硬體設備零組件來源亦明定不得為中國製造。

商業署強調，機關全程均依招標文件及政府採購法相關規定辦理，廠商亦須依契約規定提供相關來源及合規證明文件。倘經查證確認廠商有違反政府相關規範或契約約定情事，將辦理解約，並依約處以罰款，如廠商有提供不實證明情形，將追究其法律責任。

